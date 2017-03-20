Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (11)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (11)
Вчера 23:50
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (2)
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (2)
Вчера 23:20
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (7)
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (7)
Вчера 23:15
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Вчера 22:36
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (3)
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (3)
Вчера 22:26
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (2)
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (2)
Вчера 22:20
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (51)
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (51)
Вчера 22:19
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Вчера 21:45
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Вчера 21:32
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
Вчера 21:24
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (170)
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (170)
Вчера 20:34
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (10)
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (10)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев высказался относительно некачественных полей и невысокой посещаемости в РФПЛ.
— Помимо судейства актуальной вновь стала проблема качества футбольных полей.
— Такая проблема действительно существует. Не понимаю, как "Крылья Советов" могут проводить домашний матч не в Самаре, а в Уфе. В подобных ситуациях нужно принимать строгие меры. Если клуб не в состоянии привести в порядок свое футбольное поле, то к нему должны применяться дисциплинарные наказания. Предлагаю в таких случаях засчитывать принимающей стороне техническое поражение 0:3. Уверен, тогда клубы начнут активнее приводить поля в порядок.
— Мутко выступил с инициативой штрафовать команды за низкую посещаемость игр. Как привлечь болельщиков на матчи чемпионата России?
— Невозможно насильно заставить болельщиков ходить на стадион. В первую очередь команда должна показывать привлекательную игру — тогда и зритель придет. Должны быть организованы благоприятные условия, нужно развивать инфраструктуру, строить стадионы.
Посмотрите на "Спартак" и ЦСКА — их матчи стабильно собирают солидную аудиторию болельщиков. Оба клуба играют на новых прекрасных аренах, демонстрируют красивый футбол. Отсюда и высокая посещаемость. А как иначе привлечь зрителей на матчи — не ставить же фанатов под дуло автомата? – цитируют Газзаева "Известия".
— Помимо судейства актуальной вновь стала проблема качества футбольных полей.
— Такая проблема действительно существует. Не понимаю, как "Крылья Советов" могут проводить домашний матч не в Самаре, а в Уфе. В подобных ситуациях нужно принимать строгие меры. Если клуб не в состоянии привести в порядок свое футбольное поле, то к нему должны применяться дисциплинарные наказания. Предлагаю в таких случаях засчитывать принимающей стороне техническое поражение 0:3. Уверен, тогда клубы начнут активнее приводить поля в порядок.
— Мутко выступил с инициативой штрафовать команды за низкую посещаемость игр. Как привлечь болельщиков на матчи чемпионата России?
— Невозможно насильно заставить болельщиков ходить на стадион. В первую очередь команда должна показывать привлекательную игру — тогда и зритель придет. Должны быть организованы благоприятные условия, нужно развивать инфраструктуру, строить стадионы.
Посмотрите на "Спартак" и ЦСКА — их матчи стабильно собирают солидную аудиторию болельщиков. Оба клуба играют на новых прекрасных аренах, демонстрируют красивый футбол. Отсюда и высокая посещаемость. А как иначе привлечь зрителей на матчи — не ставить же фанатов под дуло автомата? – цитируют Газзаева "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.