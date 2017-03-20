Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев высказался относительно некачественных полей и невысокой посещаемости в РФПЛ.

— Помимо судейства актуальной вновь стала проблема качества футбольных полей.

— Такая проблема действительно существует. Не понимаю, как "Крылья Советов" могут проводить домашний матч не в Самаре, а в Уфе. В подобных ситуациях нужно принимать строгие меры. Если клуб не в состоянии привести в порядок свое футбольное поле, то к нему должны применяться дисциплинарные наказания. Предлагаю в таких случаях засчитывать принимающей стороне техническое поражение 0:3. Уверен, тогда клубы начнут активнее приводить поля в порядок.

Мутко выступил с инициативой штрафовать команды за низкую посещаемость игр. Как привлечь болельщиков на матчи чемпионата России?

— Невозможно насильно заставить болельщиков ходить на стадион. В первую очередь команда должна показывать привлекательную игру — тогда и зритель придет. Должны быть организованы благоприятные условия, нужно развивать инфраструктуру, строить стадионы.

Посмотрите на "Спартак" и ЦСКА — их матчи стабильно собирают солидную аудиторию болельщиков. Оба клуба играют на новых прекрасных аренах, демонстрируют красивый футбол. Отсюда и высокая посещаемость. А как иначе привлечь зрителей на матчи — не ставить же фанатов под дуло автомата? – цитируют Газзаева "Известия".
Теги: Газзаев
Сегодня, 09:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.