Игорь Криушенко утвержден на посту главного тренера сборной Белоруссии

На пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу утвержден Игорь Криушенко, сообщает пресс-служба Федерации футбола Белоруссии.



"Игорь Криушенко официально утверждён главным тренером национальной сборной Беларуси! Больше никаких "и.о.", - - гласит сообщение в твиттере.



С 1 марта специалист стал исполняющим обязанности наставника команды, сменив на этой должности Александра Хацкевича.