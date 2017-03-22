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Игорь Криушенко утвержден на посту главного тренера сборной Белоруссии

На пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу утвержден Игорь Криушенко, сообщает пресс-служба Федерации футбола Белоруссии.

"Игорь Криушенко официально утверждён главным тренером национальной сборной Беларуси! Больше никаких "и.о.", - - гласит сообщение в твиттере.

С 1 марта специалист стал исполняющим обязанности наставника команды, сменив на этой должности Александра Хацкевича.
Теги: Сборная Белоруссии
Сегодня, 14:27
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