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Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит"

Контрольно-квалификационная комиссия рассмотрела решения арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0).

"В связи с появлением новых видеоматериалов по реконструкции эпизода на 7-й минуте (вопрос о том, было ли взятие ворот "Амкара"), в повестку дня был включен вопрос о повторном рассмотрении момента.

Это произошло в связи с обращениями футбольного клуба "Зенит", Департамента судейства и инспектирования РФС, Департамента профессионального футбола РФС.

Первое решение: по новым видеоматериалам невозможно определить, пересек ли мяч полностью линию ворот или нет.

Второе решение: помощник арбитра Ринат Деушев, допустив грубую ошибку в выборе позиции, не зафиксировал офсайд у игрока "Зенита" Нету в простой игровой ситуации", – говорится в сообщении комиссии.

СЭ
Теги: Зенит Амкар
Сегодня, 14:51
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23
(1)
№23 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Ждем 16 апреля, надеюсь к этой дате преимущество свиней не будет более 3 очков.
А дальше пусть победит сильнейший!

У них уже есть отмаза, это 10-ть или сколько там? Не засчитанных пенальти. Не даром же они соломку стелют. Так, что в любом случае они ШЯмпинЬоны! smiley

Цитата: 4aMtu16pM
Опять строите из себя дурачков

Вопрос на вопрос! А кого строите Вы? Если насчитали больше 10-ти не поставленных пендалей?


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№22 Написал: junga Сочи (Сегодня, 15:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Карасик
Дело не в трогал - не трогал. Он, будучи в оффсайде, помешал защитнику этот мяч выбить. А это прямое действие в атаке.


Там заща даже близко не было и Нету никому ни мешал, кроме мяча, чтобы тот спокойно залетел в ворота. Вообще объективно ступил Нету, ну летит в ворота мяч, чё его трогать непонятно, защи его не доставали ника, че хотел?? Не защитали и правильно, следущий раз умнее будет... надеюсь.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№21 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
dizzy_face
Регистрация: 6.12.2014
№20 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
офсайд у нету. молодцы. какой офсайд, если он мяч не трогал (трогал за линией)? пассивный?

как все рфс...

самое веселое, что реально такие странные вещи говорят на всеобщее обозрение.


Сколько вам говорить, что Нету препятствовал игрокам Амкара выбить мяч, летящий в ворота. Опять строите из себя дурачков.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№19 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27) #
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online

Ждем 16 апреля, надеюсь к этой дате преимущество свиней не будет более 3 очков, чтобы там свиньи не творили со своим Мутко.

А дальше - пусть победит сильнейший!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№18 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Не хотелось, но опять приходится : во время удара по воротам, игрок синита, стоит в офсайде и влияет на ситуацию... мяч попадает в него . Футбольные правила в ПЛ - никто не отменял ....

Не знаю кто такой "синит", а вот Зенит забил чистый гол. То, что Нету был вне игры никто и не спорит. Но он коснулся мяча, тогда, когда мяч уже пересек линию и никому (защитнику) он там не мешал!!!
И все спортивные каналы смогли определить, а они нет. Наверное телевизор черно-белый, ламповый.
Да и покуй, на все это бля..во судейское. Сейчас Зенит просто очень слаб, поэтому на фоне его спартак и идет в лидерах.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№17 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бггг.)))


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№16 Написал: Dragon (Сегодня, 15:17) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
значит не было
Регистрация: 28.02.2017
№15 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Логично, если на Зе Луише был пенальти. То соответственно с Амкаром, судья красавец.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№14 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что и требовалось доказать в нынешней ситуации: новые веяния и тенденции сейчас в футболе, одни побывали на пьедистале, теперь и другим надо тоже туда ногу сунуть... ну или маленький розовый пятачок relaxed Думаю, что еще будут решения "этих заседателей" с высказываниями и решениями по будущим спорным моментам такого рода. smirk А если серьезно, это решение еще один аргумент к введению видео повторов, раз целая комиссия не смогла что-то понять. С видео повторами хоть меньше срачей будет и немного больше объективности и не важно чьей команды действия на поле будут рассмотрены. А, вообще-то, тот матч-дело прошлое, было и было. Еще раз повторюсь, играть надо лучше и все, и соплей поменьше.
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Не хотелось, но опять приходится : во время удара по воротам, игрок синита, стоит в офсайде и влияет на ситуацию... мяч попадает в него . Футбольные правила в ПЛ - никто не отменял ....
Регистрация: 10.01.2014
№12 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Шнуру срочно написать хит: "В Питере ныть, в Питере ныть...." и запускать его после каждого матча болотных....


ты бы определился..... а то как обезьяна между умными и красивыми мечешься.
на соседней ветке обсуждаешь Вилкова по той же причине. Понятно совести нет, но базар фильтруй, фраер


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:04) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
вот сейчас у кого-то в жопе свербит bowtie за сданные деньги на телевизор joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
офсайд у нету. молодцы. какой офсайд, если он мяч не трогал (трогал за линией)? пассивный?

Дело не в трогал - не трогал. Он, будучи в оффсайде, помешал защитнику этот мяч выбить. А это прямое действие в атаке.
Регистрация: 25.05.2013
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (4)
online

может и пересёк, но на куя ж вы бомжи сами мяч выбили из ворот и всех запутали laughing
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (2)

Предлагаю на рассмотрение вопрос об изменении правила офсайда и сделать его примерно как в хоккее,перешел мяч на чужую половину поля-нет офсайда, судить будет легче и атака будет результативней
Регистрация: 26.01.2017
№7 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
1. Телевизор забрать
2. Свисток отобрать.
3. Написать на стене нецензурное слово....все равно не увидят.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№6 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 15:00) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да бог с ними, с убогими. Голы реальные не видят, из оффсайда забивать оказывается можно, в пользу ж нападающей стороны, но бляха не всем, Зе Луишу на пример нельзя. Так еще и открыто это признают. Дурдом....
А тут Нету оказывается всему виной. Ну... хз ребя, мне что-то все меньше и меньше хочется смотреть на этот парад аутов.
Команды бьются, кто-то лучше, кто-то хуже, и тут какой то дегенерат, может свиснуть(не свиснуть) и все - игра превращается в говно. Зашибенно. Всю жизнь мечтал на это по выходным смотреть.
Регистрация: 6.11.2011
№5 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:59) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Хитрый Лис
По-моему, тем кто притворяется слепыми, нужно взаправду выкалывать глаза.


тем, кто не видит офсайда
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шнуру срочно написать хит: "В Питере ныть, в Питере ныть...." и запускать его после каждого матча болотных....
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (4)

офсайд у нету. молодцы. какой офсайд, если он мяч не трогал (трогал за линией)? пассивный?

как все рфс...

самое веселое, что реально такие странные вещи говорят на всеобщее обозрение.

ну скажите вы, да, судья пролюбил момент... че, с кем не бывает... можно подумать, что зенит просрал из за этого момента...
играли бы нормально, все ок было бы
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
По-моему, тем кто притворяется слепыми, нужно взаправду выкалывать глаза.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"На все воля Божья"....или "Пути Господни неисповедимы..."


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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