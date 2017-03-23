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Лукас Подольски: это был отличный способ попрощаться со сборной Германии
Победный гол, забитый в ворота сборной Англии, стал отличным вариантом прощания с национальной командой Германии, заявил форвард Лукас Подольски.
"От такого приема (в Дортмунде) у меня были мурашки по коже. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ попрощаться со сборной Германии.
Это было как в фильме, бог дал мне сильный удар с левой ноги, и сегодня я использовал это", - заявил Подольски.
31-летний форвард провел за национальную команду 130 игр и забил 49 мячей. Вместе со сборной Германии Подольски стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.
Р-Спорт
"От такого приема (в Дортмунде) у меня были мурашки по коже. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ попрощаться со сборной Германии.
Это было как в фильме, бог дал мне сильный удар с левой ноги, и сегодня я использовал это", - заявил Подольски.
31-летний форвард провел за национальную команду 130 игр и забил 49 мячей. Вместе со сборной Германии Подольски стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.
Р-Спорт
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