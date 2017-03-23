Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Тренер сборной Кот-д'Ивуара: у "Краснодара" красивый стадион

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара поделился мнением о домашнем стадионе "Краснодара", на котором пройдет матч с Россией.

- Вильмотс – новый главный тренер, а я сейчас исполняю обязанности. Он присоединится в следующих матчах

Стадион? Вы и сами знаете, что это красивая арена. Красивая же? Ну вот.

Если нет Яя Туре и Дрогба - это не значит, что у нас нет лидеров команды. Мы только начинаем перестройку сборной, и нам нужно поставить игру, для этого нужна практика. Еще много предстоит сделать до Кубка африканских наций и чемпионата мира, поэтому у нас еще вырастут свои новые Дрогба и Туре, - сказал Камара.



Rusfootball.info
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 19:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.