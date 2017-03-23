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17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (1)
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (1)
14:56
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Тренер сборной Кот-д'Ивуара: у "Краснодара" красивый стадион
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара поделился мнением о домашнем стадионе "Краснодара", на котором пройдет матч с Россией.
- Вильмотс – новый главный тренер, а я сейчас исполняю обязанности. Он присоединится в следующих матчах
Стадион? Вы и сами знаете, что это красивая арена. Красивая же? Ну вот.
Если нет Яя Туре и Дрогба - это не значит, что у нас нет лидеров команды. Мы только начинаем перестройку сборной, и нам нужно поставить игру, для этого нужна практика. Еще много предстоит сделать до Кубка африканских наций и чемпионата мира, поэтому у нас еще вырастут свои новые Дрогба и Туре, - сказал Камара.
Rusfootball.info
- Вильмотс – новый главный тренер, а я сейчас исполняю обязанности. Он присоединится в следующих матчах
Стадион? Вы и сами знаете, что это красивая арена. Красивая же? Ну вот.
Если нет Яя Туре и Дрогба - это не значит, что у нас нет лидеров команды. Мы только начинаем перестройку сборной, и нам нужно поставить игру, для этого нужна практика. Еще много предстоит сделать до Кубка африканских наций и чемпионата мира, поэтому у нас еще вырастут свои новые Дрогба и Туре, - сказал Камара.
Rusfootball.info
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