Тренер сборной Кот-д'Ивуара: у "Краснодара" красивый стадион

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара поделился мнением о домашнем стадионе "Краснодара", на котором пройдет матч с Россией.



- Вильмотс – новый главный тренер, а я сейчас исполняю обязанности. Он присоединится в следующих матчах



Стадион? Вы и сами знаете, что это красивая арена. Красивая же? Ну вот.



Если нет Яя Туре и Дрогба - это не значит, что у нас нет лидеров команды. Мы только начинаем перестройку сборной, и нам нужно поставить игру, для этого нужна практика. Еще много предстоит сделать до Кубка африканских наций и чемпионата мира, поэтому у нас еще вырастут свои новые Дрогба и Туре, - сказал Камара.







Rusfootball.info