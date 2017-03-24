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Александр Бухаров сыграет с Кот-д'Ивуаром с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной России на домашний товарищеский матч против команды Кот-д’Ивуара.

Россия: Акинфеев, Семёнов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 17:40
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7
(1)
№7 Написал: Dragon (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sanyapytilin
Все бы хорошо,

если бы ты не был попкой и снял розовые очки.Головин худший игрок Евро,а Семенов помог цска заработать три очка в Грозном
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:04) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все бы хорошо, но кутепов - это проходной двор, а Самедов старый уже. Состав хороший, без этих двоих...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ростов рулит!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 18:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Непривычно не видеть в составе ни одного Березуцкого
Регистрация: 23.01.2015
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 17:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
все бы хорошо,но Семенов и Головин это сброд,Семенов вообще одни обрезы и привозы делал с цска,Головин это вообще худший игрок Евро,а остальные достойны сыграть за сборную!
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Поло (Сегодня, 17:56) #
  • +1
  •  (1)
online

5-3-2. Вопрос, кто справа
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересный комплект...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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