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Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (42)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (42)
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Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (47)
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (47)
Александр Бухаров сыграет с Кот-д'Ивуаром с первых минут
Стал известен стартовый состав сборной России на домашний товарищеский матч против команды Кот-д’Ивуара.
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.
Россия: Акинфеев, Семёнов, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Головин, Самедов, Ерохин, Полоз, Бухаров.
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