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Евгений Ловчев: это позор, но с Бельгией будет лучше

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался о поражении сборной России в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).

"Мы все время ждем сказку. Но великий тренер Валерий Васильевич Лобановский давным-давно закрыл этот вопрос: "Чудес в футболе не бывает". Остается одно из двух. Либо брать командной игрой, когда из средних футболистов лепится что-то организованное и осмысленное, в том числе и в обороне - с постоянной подстраховкой, умелым перекрыванием зон. Но что успеешь натренировать за три дня?

Либо включать индивидуальное мастерство, которое защитники в ярком свете продемонстрировали в матче с Кот-д'Ивуаром. Они все время надеются на кого-то. Такое ощущение, что их не учат играть один в один. Из Кутепова дважды, извиняюсь, сделали клоуна. Кудряшов и Семенов во втором голе тоже смотрелись не лучше.

Бросилась в глаза и разность скоростей. В первом тайме левый защитник Кот-д'Ивуара подхватил мяч у своих ворот и одного, второго, третьего прокинул, нашим оставалось только провожать его взглядом. Постоянно об этом говорю: видимо, еще в детстве при отборе в секции мало кто обращает внимание на скорость. А это важнейший компонент! Ивуарийцы порой просто оббегали россиян.

Но мастерство – отдельный разговор. В конце концов существует еще и характер. Мне запомнилось, как в первом голе игрок Кот-д'Ивуар взял мяч на левом фланге и понесся на чужие ворота. Кутепов просто отлетел от него. Не спорю, ивуариец - мощный парень! Но показательное здесь то, что несколькими секундами ранее мяч был у Самедова. А тот вперед не несся - повернул к своим воротам и потерял. Потому что у каждого из российских игроков в голове сидит: "Как бы чего не вышло". Перестраховываются, осторожничают.

И да, не надо никого защищать. Когда один обыгрывает четверых-пятерых, это позор. Остается только работать и работать, а не третировать клубы, тренеров, требуя прибавки к зарплате, когда необходима прибавка к мастерству.

Как относиться к этому поражению? Как к неизбежному злу. Мне часто задают вопрос, почему я за то, чтобы в РФПЛ играли российские футболиста, а не иностранцы. Вот вам ответ. Никто ведь не едет в Кот-д'Ивуар, там полагаются на своих ребят - работают с ними, доводят до ума. А потом их приглашают во Францию, Германию, Англию.

Сейчас будут говорить, мол, зачем Черчесова в сборную взяли. Это все ерунда. У него совершенно нет материала, из которого что-то можно было бы сделать. Помните, как пела Алена Апина: "Слепила из того, что было". То же самое приходиться делать Черчесову. Но с Бельгией, уверен, будет лучше. И мы не проиграем. Во втором матче выйдут мужики, которые станут играть не на технике, тактике, а просто на жилах, на запредельной самоотдаче, чтобы, извиняюсь, не облажаться снова.

Из положительного можно отметить только игру Бухарова в первом тайме. Несмотря на долгое отсутствие в сборной, выигрывал весь верх, сбрасывал мячи набегающим игрокам. Хотя в целом ростовская тройка Ерохин – Полоз - Бухаров не работала. А когда прекратились длинные передачи на нашего тарана и начались попытки пройти низом, через пас, ростовчане вовсе оказались отрезанными от футбола. Ну и при стандартах Кутепов и компания выиграли почти все. Надо это использовать. Хоть какие-то, но козыри", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 10:58
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(1)
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:00) #
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В июне все иллюзии исчезнут. Нет у нас футболистов. Лимит есть, а футболистов нет. А ведь были, когда лимита не было
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: VirGON (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (0)

Лучше?тебе самому не смешно?что-то вот совсем оптимизма нет по этому поводу
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (1)

Постоянно об этом говорю: видимо, еще в детстве при отборе в секции мало кто обращает внимание на скорость.

Какая нахер скорость? Ловчев смешной мужик. Когда родители у нас приходят записывать свое чадо в секцию на чадо никто не смотрит, смотрят на кошелек родителей. Потому что им все равно какой будет футболист, никакого толка с этого им нет!
Скорость, блин ему...
))
Регистрация: 28.05.2014
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Да..с Бельгией будет лучше, проиграем с минимальным счетом.0:1, 1:2..А по большому счету...деньги сожрали наших игроков..Тут кого не ставь..тренером...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Сейчас будут говорить, мол, зачем Черчесова в сборную взяли. Это все ерунда. У него совершенно нет материала, из которого что-то можно было бы сделать. Помните, как пела Алена Апина: "Слепила из того, что было". То же самое приходиться делать Черчесову.
smile Хреновый получается из Черчесова скульптор- пусть идет лепить осетинские пироги,а сборную нужно доверить Бердыеву - уж он то точно вылепит то что нужно. Своей работой в "Ростове" он доказал,что "из того,что было" можно вылепить настоящий шедевр, и не в материале дело ,а в умении,что напрочь отсутствует у Черчесова..
Регистрация: 20.02.2013
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