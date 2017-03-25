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Хорди Альба: это важная победа для выхода на чемпионат мира

Защитник сборной Испании Хорди Альба прокомментировал победу своей команды в матче против Израиля (4:1).

"Мы сыграли хороший матч. Первая половина встречи в нашем исполнении была прекрасной. Это важная победа для выхода на чемпионат мира. Следующий матч будет трудным. Мы должны подойти к нему с тем же настроем, что и сегодня. Мы очень довольны работой тренера", - цитирует Альбу AS.
Теги: Альба Сборная Израиля Сборная Испании
Сегодня, 22:11
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