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Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Чего нам не хватало вчера (видео) (2)
Хорди Альба: это важная победа для выхода на чемпионат мира
Защитник сборной Испании Хорди Альба прокомментировал победу своей команды в матче против Израиля (4:1).
"Мы сыграли хороший матч. Первая половина встречи в нашем исполнении была прекрасной. Это важная победа для выхода на чемпионат мира. Следующий матч будет трудным. Мы должны подойти к нему с тем же настроем, что и сегодня. Мы очень довольны работой тренера", - цитирует Альбу AS.
"Мы сыграли хороший матч. Первая половина встречи в нашем исполнении была прекрасной. Это важная победа для выхода на чемпионат мира. Следующий матч будет трудным. Мы должны подойти к нему с тем же настроем, что и сегодня. Мы очень довольны работой тренера", - цитирует Альбу AS.
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