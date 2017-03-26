Хатем Бен Арфа: буду продолжать бороться за место в составе "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен Арфа рассказал о конкуренции в парижском клубе.



"Я подозревал, когда переезжал в Париж, что в команде высокая конкуренция. Но я не думал, что будет так сложно попасть в состав. Я буду продолжать бороться за место в составе, потому что мне нравится "ПСЖ", - цитирует игрока L`Equipe.