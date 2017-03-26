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20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Хатем Бен Арфа: буду продолжать бороться за место в составе "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен Арфа рассказал о конкуренции в парижском клубе.
"Я подозревал, когда переезжал в Париж, что в команде высокая конкуренция. Но я не думал, что будет так сложно попасть в состав. Я буду продолжать бороться за место в составе, потому что мне нравится "ПСЖ", - цитирует игрока L`Equipe.
"Я подозревал, когда переезжал в Париж, что в команде высокая конкуренция. Но я не думал, что будет так сложно попасть в состав. Я буду продолжать бороться за место в составе, потому что мне нравится "ПСЖ", - цитирует игрока L`Equipe.
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