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Алан Дзагоев: сборная Бельгии настолько хороша, что найдет кем заменить Азара и Де Брюйне
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Бельгии.
- Завтра не сыграют Азар и Де Брюйне. Есть ли чувство неудовлетворенности, что не удастся проверить себя на фоне сильных игроков?
- Всегда хочется играть против лучших. Ты на этом получаешь большой опыт. Играл уже против Азара, достаточно хорошо его помню. Он уже тогда был действительно хорош. Сборная Бельгии настолько хороша, что они найдут кем их заменить и сыграют не намного хуже.
- Тот факт, что вы находитесь на пресс-конференции, говорит о том, что вы в порядке и готовы сыграть?
- Немного приболел перед той игрой, но сейчас уже готов играть. Остальное уже зависит от тренера.
Rusfootball.info
- Завтра не сыграют Азар и Де Брюйне. Есть ли чувство неудовлетворенности, что не удастся проверить себя на фоне сильных игроков?
- Всегда хочется играть против лучших. Ты на этом получаешь большой опыт. Играл уже против Азара, достаточно хорошо его помню. Он уже тогда был действительно хорош. Сборная Бельгии настолько хороша, что они найдут кем их заменить и сыграют не намного хуже.
- Тот факт, что вы находитесь на пресс-конференции, говорит о том, что вы в порядке и готовы сыграть?
- Немного приболел перед той игрой, но сейчас уже готов играть. Остальное уже зависит от тренера.
Rusfootball.info
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