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Златан Ибрагимович: есть возможность продлить контракт с "МЮ" на один год

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что может остаться в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон.

"Мне очень нравится в "Манчестер Юнайтед". Куда бы я ни пришел, всегда выкладываюсь на 200%. Я прихожу, побеждаю и ухожу. И после этого ни у кого не возникает сожалений или обид.

Переговоры продолжаются. Давайте дождемся лета. У меня есть возможность продлить контракт с "МЮ" на один год. Хочу показать все лучшее, что могу, пока нахожусь здесь", - цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:17
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:52) #
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достойно отыграл этот сезон, думаю стоило бы продлить контракт


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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