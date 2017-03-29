Златан Ибрагимович: есть возможность продлить контракт с "МЮ" на один год

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что может остаться в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон.



"Мне очень нравится в "Манчестер Юнайтед". Куда бы я ни пришел, всегда выкладываюсь на 200%. Я прихожу, побеждаю и ухожу. И после этого ни у кого не возникает сожалений или обид.



Переговоры продолжаются. Давайте дождемся лета. У меня есть возможность продлить контракт с "МЮ" на один год. Хочу показать все лучшее, что могу, пока нахожусь здесь", - цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.