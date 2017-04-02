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Антон Митрюшкин отбил пенальти в матче за "Сьон"

"Сьон" переиграл "Тун" в матче 26-го тура чемпионата Швейцарии со счётом 2:1.

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин отыграл весь матч, пропустил один гол и отбил пенальти на 53-й минуте.
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 19:27
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