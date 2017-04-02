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19:25
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины (14)
19:17
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
Артем Дзюба: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья (27)
18:52
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
Владимир Пономарев: мне нравится игра ЦСКА при Гончаренко. При Слуцком был не зрелищный футбол (11)
18:26
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
Александр Кержаков: если тренер "Рубина" посчитал, что нужно обороняться в 11 человек, значит, они нас боялись (1)
16:21
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
16:03
Продолжая путь к вершине (3)
Продолжая путь к вершине (3)
15:24
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
"Амкар" сыграл вничью с "Тереком" (4)
Антон Митрюшкин отбил пенальти в матче за "Сьон"
"Сьон" переиграл "Тун" в матче 26-го тура чемпионата Швейцарии со счётом 2:1.
Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин отыграл весь матч, пропустил один гол и отбил пенальти на 53-й минуте.
Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин отыграл весь матч, пропустил один гол и отбил пенальти на 53-й минуте.
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