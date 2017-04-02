Антон Митрюшкин отбил пенальти в матче за "Сьон"

"Сьон" переиграл "Тун" в матче 26-го тура чемпионата Швейцарии со счётом 2:1.



Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин отыграл весь матч, пропустил один гол и отбил пенальти на 53-й минуте.