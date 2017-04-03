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Сергей Брызгалов пропустит три недели из-за надрыва мышцы

Защитник "Анжи" Сергей Брызгалов прошел обследование, по результатам которого было диагностировано повреждение икроножной мышцы.

24-летний футболист почувствовал резкую боль во время матча с "Уралом" (2:3) и попросил замену.

Как сообщает официальный сайт махачкалинцев, у Брызгалова надрыв мышцы, восстановление займет три недели.
Теги: Брызгалов Анжи
Сегодня, 02:59
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