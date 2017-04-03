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Сергей Веденеев: "Зенит" в игре с "Рубином" показал свой максимум

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев дал оценку победе петербургского клуба над "Рубином" (2:0).

"Пока "Зенит" в игре с "Рубином" показал свой максимум. А надо прибавлять. Поэтому я не могу утверждать, что этот состав гарантирует победу, причём не только в матче со "Спартаком", но и в остальных. Но подвижки есть — с теми же кроссами, к примеру.

Кришито и Цаллагов работают на флангах исправно, создавая напряжение в обороне. Но и минус присутствует — о тонких комбинациях говорить не приходится. Кроме того, были моменты, когда игроки «Зенита» явно уступали казанцам в скорости.

Возможна ли сенсация в игре "Спартак" - "Оренбург"? На этот вопрос отвечать не возьмусь. Если мы с вами начнём считать варианты, где "Спартак" может потерять очки, то логично так же подсчитать, где их может потерять "Зенит". А это может случиться в любой игре.

Вспоминаю, как Юрий Морозов, когда я ещё играл, любил считать варианты. За это у него помощник Эдуард Храповицкий отвечал. Сколько у нас в плюс, сколько у них - в минус. И нам рисовали таблицу, согласно которой через пять туров мы поднимались на третье, условно говоря, место.

Такая перспектива должна была вдохновить команду. Вот только эти прогнозы ни разу не сбылись. Поэтому о матче "Спартак" - "Оренбург" помолчу", - цитирует Веденеева "Спорт Уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 09:40
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