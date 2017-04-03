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СМИ: "Спартак" отсудил у "Атлетико Минейро" около 1 млн евро за Рафаэля Кариоку

"Спартак" отсудил у "Атлетико Минейро" около €1 млн за бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоку, передает "Газета.ru" со ссылкой на источник, близкий к московской команде.

В 2014 году 28-летний хавбек перешел в "Атлетико Минейро" на правах аренды, а уже спустя год состоялся и полномасштабный переход игрока в коллектив из Белу-Оризонти.

Источник отметил, что "Атлетико" не хотел платить деньги за трансфер футболиста, но в итоге в результате обращения в ФИФА в отношении бразильского клуба было вынесено решение о взыскании задолженности за Кариоку.
Теги: Спартак Кариока
Сегодня, 13:58
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:45) #
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online

Цитата: ckorp
Хорошо. Народу нашему на пенсии пойдут... или все-таки не пойдут... да нееет, пойдут... в карман клубного владельца.

а Зенит за Халка с Витселем деньги бабушкам раздал?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо. Народу нашему на пенсии пойдут... или все-таки не пойдут... да нееет, пойдут... в карман клубного владельца.
Регистрация: 9.11.2010
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