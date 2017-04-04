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Талисмана "Амкара" могут назвать Болгарин

"Амкар" предложил своим болельщикам выбрать имя талисмана пермского клуба Рысика. Пермский клуб выбрал шесть вариантов, которые были предложены болельщиками: Парамоша, Болгарин, Амкарик, Карбамидик, Макар и Ампер.

Результаты опроса будут учтены при выборе окончательного имени для талисмана клуба. Решение будет принято руководством клуба в срок до 17 апреля 2017 года.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 09:41
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