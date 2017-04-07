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Судья Алексей Николаев продолжит работать на матчах премьер-лиги

Российский арбитр Алексей Николаев сегодня в Москве сдал все необходимые нормативы по физической подготовке, передает официальный сайт РФС.

Теперь он имеет возможность до окончания сезона 2016/17 получать назначения для обслуживания матчей Чемпионата России среди команд Премьер-Лиги.
Теги: Николаев
Сегодня, 14:52
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