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Вячеслав Зинков: судью не хочется трогать, ему жить с этими решениями (видео)

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Роману Гуськову не согласился со своим удалением, но не стал комментировать другие решения арбитра Виталия Мешкова в игре чемпионата России против «Амкара» (2:2).



– Забили 2 гола, не забили другие моменты, но 2 ошибки в обороне не позволили нам выиграть.

– Во 2-м тайме у «Крыльев» было большое преимущество, но победить не удалось. Может, помешал судья, ещё что-то?

– Судью не хочется трогать, ему с этим жить.

– По делу ли Вас удалили?

– Я считаю, что не по делу, - передает слова футболиста Rusfootball.info.
Теги: Амкар Крылья Советов Rвидео
Сегодня, 18:54
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