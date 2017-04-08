Вячеслав Зинков: судью не хочется трогать, ему жить с этими решениями (видео)

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков в эксклюзивном интервью корреспондентамИвану Долинину и Роману Гуськову не согласился со своим удалением, но не стал комментировать другие решения арбитра Виталия Мешкова в игре чемпионата России против «Амкара» (2:2).– Забили 2 гола, не забили другие моменты, но 2 ошибки в обороне не позволили нам выиграть.– Судью не хочется трогать, ему с этим жить.– Я считаю, что не по делу, - передает слова футболиста