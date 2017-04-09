Сердар Таски: знаем, что один забитый гол - это не гарантия успеха для "Спартака"

Защитник "Спартака" Сердар Таски прокомментировал первый тайм гостевого матча против "Уфы". После 45 минут встречи счет 1:0 в пользу красно-белых."Игра в три защитника? Для нас в этом нет ничего нового, на старте сезона мы уже играли подобным образом, так что все нормально. Мы отправили три человека в нападение, а сзади действуем с тремя защитниками.Один гол это не гарантия успеха для "Спартака"? Думаю, у нас хватит класса забить еще один гол, а в защите сыграть надежно и довести дело до победы", - сказал Таски в эфире телеканала "Наш Футбол".