Виталий Мешков может быть отстранен от судейства в премьер-лиге

В соответствии с новыми правилами, установленными в департаменте судейства и инспектирования РФС (ДСИ), арбитрам премьер-лиги, получившим в двух играх чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, после окончания сезона грозит перевод в первый дивизион.При этом учитываются только те оценки, которые получены в последнее время. Прошлогодним "штрафникам", не лучшим образом судившим матчи первой части сезона, объявлена своеобразная амнистия. Руководство ДСИ те "двойки" почему-то решило не учитывать.В итоге с угрозой остаться без работы в премьер-лиге весной столкнулись шесть или семь арбитров. Один из них - Виталий Мешков, работавший вчера в Самаре. Качество его судейства однажды уже оценили невысоким баллом. Теперь его судьба зависит от мнений инспектора матча "Крылья Советов" - "Амкар" Михаила Ходырева и членов контрольно-квалификационной комиссии РФС.Между тем в субботу Мешков совершил как минимум одну серьезную ошибку. Она состояла в том, что он доверился своему помощнику Ринату Деушеву и на 29-й минуте назначил пенальти в ворота самарцев.А на 62-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, еще раз вызвав недовольство самарцев.