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Виталий Мешков может быть отстранен от судейства в премьер-лиге

В соответствии с новыми правилами, установленными в департаменте судейства и инспектирования РФС (ДСИ), арбитрам премьер-лиги, получившим в двух играх чемпионата России неудовлетворительные оценки 7,9 балла и ниже, после окончания сезона грозит перевод в первый дивизион.

При этом учитываются только те оценки, которые получены в последнее время. Прошлогодним "штрафникам", не лучшим образом судившим матчи первой части сезона, объявлена своеобразная амнистия. Руководство ДСИ те "двойки" почему-то решило не учитывать.

В итоге с угрозой остаться без работы в премьер-лиге весной столкнулись шесть или семь арбитров. Один из них - Виталий Мешков, работавший вчера в Самаре. Качество его судейства однажды уже оценили невысоким баллом. Теперь его судьба зависит от мнений инспектора матча "Крылья Советов" - "Амкар" Михаила Ходырева и членов контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Между тем в субботу Мешков совершил как минимум одну серьезную ошибку. Она состояла в том, что он доверился своему помощнику Ринату Деушеву и на 29-й минуте назначил пенальти в ворота самарцев.

А на 62-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, еще раз вызвав недовольство самарцев.

СЭ
Теги: Мешков
Вчера, 22:34
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(1)
№2 Написал: боря888 (Вчера, 22:37) #
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Сколько денег надо заслать, вы говорите*
Скока, скока ???
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: golden Axe (Вчера, 22:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мешок,Вилков,Безбородов,Карас
ев это самые ангажированные судьи, их вообще давно не должно быть в РФПЛ,максимум любительские лиги,но там за такое судейство может и в дыню прилететь,когда мужики будут играть на пиво
Регистрация: 1.02.2017
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