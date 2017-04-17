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Олег Терёхин: быть может, сейчас Бог вознаградит Федуна за терпение
Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива», «Кубани», «Терека» и сборной России, член клуба 100 российский бомбардиров Олег Терёхин в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал матч "Спартак" - "Зенит", шансы "Спартака" на чемпионство, а остальных претендентов на прочие места в еврокубках:
- На мой взгляд была нормальная, равная игра: «Спартак» забил всё что мог, у «Зенита» были ещё «подходики». Наверное в чём-то «Спартаку» повезло. Забив мяч спартаковца играли по счёту. Да «Зенит» тут больше владел мячом, и Дзюба сумел забить. Но у красно-белых получилась хорошая контратака.
Могу сказать одно: у «Зенита» проблемы с игрой. Не только со "Спартаком" в этой встрече – по последним пяти последним матчам что я смотрел у них словно совсем потерялась своя игра. Идёт разнобой, нет целостности. Не совсем понятно чего они хотят на поле. С приходом Луческу у команды пропала игра, её нет. По-моему при Боаше они играли лучше, и, наверное, качественнее. А в этом году с приходом вообще рассыпался.
Словно ничего не выстроено, на поле просто какая-то анархия. Много играют на Дзюбу – да, понятно что он создаст, он забьёт. Но играют плохо, не видно рисунка игры. Команда не выстроена. Игроки-то не поменялись, но играют неважно.
- А «Спартак» выстроен как команда? Рисунок игры понятен?
- «Спартак» сейчас в первую очередь добирает очки за счёт самоотверженности. Не скажу что у команды поставлена суперигра. Но очевидно что у команды с приходом Карреры появился характер: они дожимают матчи, забивают и на 95-й, и на 97-й минуте. Навскидку 5 или 6 матчей они выиграли в дополнительное время.
- Если 6 матчей перевести с ничьи на победу, то это уже +12 очков. А это больше чем нынешнее преимущество над «Зенитом» и ЦСКА…
- Я говорю не о математических подсчётах, а о том, повторюсь, что у команды появился характер. Не скажу что «Спартак» на голову всех сильней. Нельзя сказать что у них суперигра. Но на характере команда просто дожимает соперника и забирает свои очки.
Это в первую очередь зависит от тренера. Видимо Каррера сумел донести чего он хочет от игроков, и ребята поняли что в этом году могут стать чемпионами.
- Всё-же о характере: тренеры так или иначе но не первый день в футболе. И далеко не глупые, постоянно обучающиеся люди. Почему так складывается что у Карреры вышло мобилизовать команду, а, например, у Аленичева – нет?
- (Смеётся) Тогда встречный вопрос: почему у Бердыева получается а у других нет? Как на это можно ответить? У Бердыева команды складываются, а у других нет. Значит есть какой-то скрытый талант, некие качества. У Аленичева было время но не получилось. А у Карреры получилось.
- Это везение или…
- Да нет, ну какое везение тут? Сплотить такой коллектив – это никакое не везение! Это талант! У Карреры всё получилось, и ребята поняли и признали чего от них хочет тренер. И именно поэтому «Спартак» и идёт на первом месте.
- Отрыв от ЦСКА и «Зенита» 10 и 11 очков соответственно. А в розыгрыше ещё 21 очко. Уже можно называть «Спартак» чемпионом?
- Думаю, на нынешнем кураже и настрое они уже будут чемпионами.
- Второе и третье место разыграют «Зенит» и ЦСКА, или же «Краснодар» может включиться в борьбу за медали?
- «Краснодару» будет тяжеловато включиться тут в борьбу. Так что, думаю, это будут «Зенит» и ЦСКА.
- Что скажете о «Локомотиве»? Удастся ли команде ещё что-то выжать из этого сезона?
- У «Локомотива» впереди финал Кубка России, где их шансы предпочтительнее. Хотя, конечно-же, ещё неизвестно как оно там сложится. Плюс после победы над «Арсеналом» команда поднялась на пятое место.
В принципе, даже если не рассматривать Кубок – за четверку команда ещё может побороться. Думаю, сейчас Юрий Павлович выжмет всё что может из команды, и окончание сезона будет удачным.
Состав у команды неплохой, и находясь уже на пятом месте, очки они не теряют. Если выиграют Кубок и займут пятое место – это будет хороший результат.
- Что скажете по Ари?
- Ари в «Краснодаре» пересидел. А в «Локомотиве» нужно доказывать. Соглашусь со словами Карпина: есть мотивация, он будет играть. А когда пересидел его сложно заставить. Перейдя в «Локомотив» ему нужно доказывать – например, что в «Краснодаре» его недооценили, или что-то ещё. И он забивает, поскольку наверняка хочет перейти в «Локомотив».
Как я понимаю в «Краснодаре» на нём поставил крест – и, видимо он хочет перейти в «Локомотив» и закрепиться в составе. Сейчас он играет на свой контракт, выкладывается по полной, и очень серьёзно помогает «Локомотиву». Плюс игрок он хороший, и футболист забивное. Думаю что это хорошее для Локо.
- Что бы вы сказали для болельщиков «Спартака»? Они ведь столько подобного ждали
- Да, они ждали 15 лет. И, наверное, дождались. У меня много знакомых что болеют за «Спартак» - они звонили мне прямо со стадиона. Хочу их поздравить, дай Бог чтобы они чемпионами стали.
(Вздыхает)… Их нужно поздравить. Дай Бог чтобы Каррера это дело сумел довести до конца – чтобы люди порадовались. (Олёг Терёхин большую часть своей карьеры провёл в московском «Динамо» - прим. ред.)
- Леонида Федуна, наверное, также стоит поздравить?
- Конечно. Он столько лет вкладывал и вкладывал. Другой бы мог уже давно это дело бросить. Он ведь и Карреру пригласил, и сколько финансов вкладывал. Может быть, сейчас его за терпение Бог вознаградит – если они чемпионами станут. Лично мне кажется что сейчас они будут чемпионами.
- На мой взгляд была нормальная, равная игра: «Спартак» забил всё что мог, у «Зенита» были ещё «подходики». Наверное в чём-то «Спартаку» повезло. Забив мяч спартаковца играли по счёту. Да «Зенит» тут больше владел мячом, и Дзюба сумел забить. Но у красно-белых получилась хорошая контратака.
Могу сказать одно: у «Зенита» проблемы с игрой. Не только со "Спартаком" в этой встрече – по последним пяти последним матчам что я смотрел у них словно совсем потерялась своя игра. Идёт разнобой, нет целостности. Не совсем понятно чего они хотят на поле. С приходом Луческу у команды пропала игра, её нет. По-моему при Боаше они играли лучше, и, наверное, качественнее. А в этом году с приходом вообще рассыпался.
Словно ничего не выстроено, на поле просто какая-то анархия. Много играют на Дзюбу – да, понятно что он создаст, он забьёт. Но играют плохо, не видно рисунка игры. Команда не выстроена. Игроки-то не поменялись, но играют неважно.
- А «Спартак» выстроен как команда? Рисунок игры понятен?
- «Спартак» сейчас в первую очередь добирает очки за счёт самоотверженности. Не скажу что у команды поставлена суперигра. Но очевидно что у команды с приходом Карреры появился характер: они дожимают матчи, забивают и на 95-й, и на 97-й минуте. Навскидку 5 или 6 матчей они выиграли в дополнительное время.
- Если 6 матчей перевести с ничьи на победу, то это уже +12 очков. А это больше чем нынешнее преимущество над «Зенитом» и ЦСКА…
- Я говорю не о математических подсчётах, а о том, повторюсь, что у команды появился характер. Не скажу что «Спартак» на голову всех сильней. Нельзя сказать что у них суперигра. Но на характере команда просто дожимает соперника и забирает свои очки.
Это в первую очередь зависит от тренера. Видимо Каррера сумел донести чего он хочет от игроков, и ребята поняли что в этом году могут стать чемпионами.
- Всё-же о характере: тренеры так или иначе но не первый день в футболе. И далеко не глупые, постоянно обучающиеся люди. Почему так складывается что у Карреры вышло мобилизовать команду, а, например, у Аленичева – нет?
- (Смеётся) Тогда встречный вопрос: почему у Бердыева получается а у других нет? Как на это можно ответить? У Бердыева команды складываются, а у других нет. Значит есть какой-то скрытый талант, некие качества. У Аленичева было время но не получилось. А у Карреры получилось.
- Это везение или…
- Да нет, ну какое везение тут? Сплотить такой коллектив – это никакое не везение! Это талант! У Карреры всё получилось, и ребята поняли и признали чего от них хочет тренер. И именно поэтому «Спартак» и идёт на первом месте.
- Отрыв от ЦСКА и «Зенита» 10 и 11 очков соответственно. А в розыгрыше ещё 21 очко. Уже можно называть «Спартак» чемпионом?
- Думаю, на нынешнем кураже и настрое они уже будут чемпионами.
- Второе и третье место разыграют «Зенит» и ЦСКА, или же «Краснодар» может включиться в борьбу за медали?
- «Краснодару» будет тяжеловато включиться тут в борьбу. Так что, думаю, это будут «Зенит» и ЦСКА.
- Что скажете о «Локомотиве»? Удастся ли команде ещё что-то выжать из этого сезона?
- У «Локомотива» впереди финал Кубка России, где их шансы предпочтительнее. Хотя, конечно-же, ещё неизвестно как оно там сложится. Плюс после победы над «Арсеналом» команда поднялась на пятое место.
В принципе, даже если не рассматривать Кубок – за четверку команда ещё может побороться. Думаю, сейчас Юрий Павлович выжмет всё что может из команды, и окончание сезона будет удачным.
Состав у команды неплохой, и находясь уже на пятом месте, очки они не теряют. Если выиграют Кубок и займут пятое место – это будет хороший результат.
- Что скажете по Ари?
- Ари в «Краснодаре» пересидел. А в «Локомотиве» нужно доказывать. Соглашусь со словами Карпина: есть мотивация, он будет играть. А когда пересидел его сложно заставить. Перейдя в «Локомотив» ему нужно доказывать – например, что в «Краснодаре» его недооценили, или что-то ещё. И он забивает, поскольку наверняка хочет перейти в «Локомотив».
Как я понимаю в «Краснодаре» на нём поставил крест – и, видимо он хочет перейти в «Локомотив» и закрепиться в составе. Сейчас он играет на свой контракт, выкладывается по полной, и очень серьёзно помогает «Локомотиву». Плюс игрок он хороший, и футболист забивное. Думаю что это хорошее для Локо.
- Что бы вы сказали для болельщиков «Спартака»? Они ведь столько подобного ждали
- Да, они ждали 15 лет. И, наверное, дождались. У меня много знакомых что болеют за «Спартак» - они звонили мне прямо со стадиона. Хочу их поздравить, дай Бог чтобы они чемпионами стали.
(Вздыхает)… Их нужно поздравить. Дай Бог чтобы Каррера это дело сумел довести до конца – чтобы люди порадовались. (Олёг Терёхин большую часть своей карьеры провёл в московском «Динамо» - прим. ред.)
- Леонида Федуна, наверное, также стоит поздравить?
- Конечно. Он столько лет вкладывал и вкладывал. Другой бы мог уже давно это дело бросить. Он ведь и Карреру пригласил, и сколько финансов вкладывал. Может быть, сейчас его за терпение Бог вознаградит – если они чемпионами станут. Лично мне кажется что сейчас они будут чемпионами.
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