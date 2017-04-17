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Олег Терёхин: быть может, сейчас Бог вознаградит Федуна за терпение

Олег Терёхин: быть может, сейчас Бог вознаградит Федуна за терпение Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива», «Кубани», «Терека» и сборной России, член клуба 100 российский бомбардиров Олег Терёхин в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал матч "Спартак" - "Зенит", шансы "Спартака" на чемпионство, а остальных претендентов на прочие места в еврокубках:

- На мой взгляд была нормальная, равная игра: «Спартак» забил всё что мог, у «Зенита» были ещё «подходики». Наверное в чём-то «Спартаку» повезло. Забив мяч спартаковца играли по счёту. Да «Зенит» тут больше владел мячом, и Дзюба сумел забить. Но у красно-белых получилась хорошая контратака.

Могу сказать одно: у «Зенита» проблемы с игрой. Не только со "Спартаком" в этой встрече – по последним пяти последним матчам что я смотрел у них словно совсем потерялась своя игра. Идёт разнобой, нет целостности. Не совсем понятно чего они хотят на поле. С приходом Луческу у команды пропала игра, её нет. По-моему при Боаше они играли лучше, и, наверное, качественнее. А в этом году с приходом вообще рассыпался.

Словно ничего не выстроено, на поле просто какая-то анархия. Много играют на Дзюбу – да, понятно что он создаст, он забьёт. Но играют плохо, не видно рисунка игры. Команда не выстроена. Игроки-то не поменялись, но играют неважно.

- А «Спартак» выстроен как команда? Рисунок игры понятен?

- «Спартак» сейчас в первую очередь добирает очки за счёт самоотверженности. Не скажу что у команды поставлена суперигра. Но очевидно что у команды с приходом Карреры появился характер: они дожимают матчи, забивают и на 95-й, и на 97-й минуте. Навскидку 5 или 6 матчей они выиграли в дополнительное время.

- Если 6 матчей перевести с ничьи на победу, то это уже +12 очков. А это больше чем нынешнее преимущество над «Зенитом» и ЦСКА…

- Я говорю не о математических подсчётах, а о том, повторюсь, что у команды появился характер. Не скажу что «Спартак» на голову всех сильней. Нельзя сказать что у них суперигра. Но на характере команда просто дожимает соперника и забирает свои очки.

Это в первую очередь зависит от тренера. Видимо Каррера сумел донести чего он хочет от игроков, и ребята поняли что в этом году могут стать чемпионами.

- Всё-же о характере: тренеры так или иначе но не первый день в футболе. И далеко не глупые, постоянно обучающиеся люди. Почему так складывается что у Карреры вышло мобилизовать команду, а, например, у Аленичева – нет?

- (Смеётся) Тогда встречный вопрос: почему у Бердыева получается а у других нет? Как на это можно ответить? У Бердыева команды складываются, а у других нет. Значит есть какой-то скрытый талант, некие качества. У Аленичева было время но не получилось. А у Карреры получилось.

- Это везение или…

- Да нет, ну какое везение тут? Сплотить такой коллектив – это никакое не везение! Это талант! У Карреры всё получилось, и ребята поняли и признали чего от них хочет тренер. И именно поэтому «Спартак» и идёт на первом месте.

- Отрыв от ЦСКА и «Зенита» 10 и 11 очков соответственно. А в розыгрыше ещё 21 очко. Уже можно называть «Спартак» чемпионом?

- Думаю, на нынешнем кураже и настрое они уже будут чемпионами.

- Второе и третье место разыграют «Зенит» и ЦСКА, или же «Краснодар» может включиться в борьбу за медали?

- «Краснодару» будет тяжеловато включиться тут в борьбу. Так что, думаю, это будут «Зенит» и ЦСКА.

- Что скажете о «Локомотиве»? Удастся ли команде ещё что-то выжать из этого сезона?

- У «Локомотива» впереди финал Кубка России, где их шансы предпочтительнее. Хотя, конечно-же, ещё неизвестно как оно там сложится. Плюс после победы над «Арсеналом» команда поднялась на пятое место.

В принципе, даже если не рассматривать Кубок – за четверку команда ещё может побороться. Думаю, сейчас Юрий Павлович выжмет всё что может из команды, и окончание сезона будет удачным.

Состав у команды неплохой, и находясь уже на пятом месте, очки они не теряют. Если выиграют Кубок и займут пятое место – это будет хороший результат.

- Что скажете по Ари?

- Ари в «Краснодаре» пересидел. А в «Локомотиве» нужно доказывать. Соглашусь со словами Карпина: есть мотивация, он будет играть. А когда пересидел его сложно заставить. Перейдя в «Локомотив» ему нужно доказывать – например, что в «Краснодаре» его недооценили, или что-то ещё. И он забивает, поскольку наверняка хочет перейти в «Локомотив».

Как я понимаю в «Краснодаре» на нём поставил крест – и, видимо он хочет перейти в «Локомотив» и закрепиться в составе. Сейчас он играет на свой контракт, выкладывается по полной, и очень серьёзно помогает «Локомотиву». Плюс игрок он хороший, и футболист забивное. Думаю что это хорошее для Локо.

- Что бы вы сказали для болельщиков «Спартака»? Они ведь столько подобного ждали

- Да, они ждали 15 лет. И, наверное, дождались. У меня много знакомых что болеют за «Спартак» - они звонили мне прямо со стадиона. Хочу их поздравить, дай Бог чтобы они чемпионами стали.

(Вздыхает)… Их нужно поздравить. Дай Бог чтобы Каррера это дело сумел довести до конца – чтобы люди порадовались. (Олёг Терёхин большую часть своей карьеры провёл в московском «Динамо» - прим. ред.)

- Леонида Федуна, наверное, также стоит поздравить?

- Конечно. Он столько лет вкладывал и вкладывал. Другой бы мог уже давно это дело бросить. Он ведь и Карреру пригласил, и сколько финансов вкладывал. Может быть, сейчас его за терпение Бог вознаградит – если они чемпионами станут. Лично мне кажется что сейчас они будут чемпионами.
Теги: Терехин Спартак Зенит Локомотив Краснодар
Сегодня, 10:51
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(1)
№6 Написал: SP-M (Сегодня, 11:51) #
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online

скорее бы уже. все ждем этого. еще немного . ближайшие 3 игры выиграть и уже понятно все должно быть.. официально дождемся . не будем пока ничего говорить.
Регистрация: 10.02.2017
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Eugene24
ну и Каррера собственно держит всех в тонусе.

Больше всего радует успех Карреры,- он показал другим нашим "недооцененным" тренерам, что именно тренер является "кузнецом" счастья команды, а другие поставщиком сырья (Федун- игроки, стадион, содержание), эмоциональной поддержки (болельщики, коих всегда много было у Спартака, даже к нам, в матчах с Аланией, секторами приезжали для поддержки в супер-матчах 90-х), но никак никто не "завещал" ему чемодан интеллектуальной собственности (намёк на Аленичева)... wink
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
- На мой взгляд была нормальная, равная игра: «Спартак» забил всё что мог, у «Зенита» были ещё «подходики». Наверное в чём-то «Спартаку» повезло. Забив мяч спартаковца играли по счёту. Да «Зенит» тут больше владел мячом, и Дзюба сумел забить. Но у красно-белых получилась хорошая контратака.

ну, ок(


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С чем поздравляют то не пойму? dizzy_face
Какое чемпионство?еще играть и играть ёбнрт


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Регистрация: 6.02.2012
№2 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:33) #
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Терехин видимо отрывочно смотрел игру. Спартак забил все что мог? Сколько питерский кипер вытащил? А Мельгарехо на последних минутах промазал?
Регистрация: 26.05.2012
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что не говори, но после матча именно с Зенитом и победы в нем, команда психологически выйдет на новый уровень. Были опасения что могут посыпаться с начала отрезка, начать терять преимущество (как никак не лидировали). Тем более Краснодар был первый. Но такие матчи как с Зенитом придают уверенности, ну и Каррера собственно держит всех в тонусе. Но все же итоги подбивать надо после матча в Туле. Нужно сделать разрыв просто недосягаемым, такой какого не было у псевдо-топ клубов. Чтобы они поняли что они такое.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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