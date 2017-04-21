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Александр Анюков не сыграет с "Уралом" из-за болезни
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что защитник команды Александр Анюков не сыграет в домашнем матче премьер-лиги с "Уралом".
Футболист не сможет принять участие в матче из-за болезни, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Футболист не сможет принять участие в матче из-за болезни, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
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