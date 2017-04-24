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"Спартак" поздравил Сердара Таски с 30-летием

"Спартак" поздравил своего защитника Сердара Таски, которому сегодня исполнилось 30 лет.

"Сегодня исполняется 30 лет защитнику красно-белых Сердару Таски. Немецкий защитник перешел в "Спартак" в 2013 году. За это время Таски провел за красно-белых 59 официальных матчей, в которых забил 3 мяча. ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Сердара с днем рождения! Желаем ему богатырского здоровья, счастья и успешных матчей за "Спартак", - говорится в поздравлении.

ФК "Спартак"
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 17:01
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