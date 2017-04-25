Василий Уткин: Юран и Карпин, друзья мои, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь

Телекомментатор Василий Уткин вызвал на матч команду реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?". Ранее Уткин сообщил, что будет содержать команду "Эгриси" из ЛФЛ."Сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых знаю много лет. Друзья мои, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца! Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени.А мы представляем настоящий футбол. Московский дворовый футбол. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда", – сказал Уткин в Инстаграме.