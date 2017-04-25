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Василий Уткин: Юран и Карпин, друзья мои, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь

Телекомментатор Василий Уткин вызвал на матч команду реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?". Ранее Уткин сообщил, что будет содержать команду "Эгриси" из ЛФЛ.

"Сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых знаю много лет. Друзья мои, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца! Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени.

А мы представляем настоящий футбол. Московский дворовый футбол. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда", – сказал Уткин в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Уткин
Сегодня, 09:14
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2
(5)
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Васю стали забывать, вот он волну и поднял. Смешно.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:42) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карпин способен создать шоу, цирк, зрелище... но не футбольную команду.
Регистрация: 14.04.2008
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