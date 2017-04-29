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Виталий Мутко: ФИФА приняла одно из лучших решений, доверив чемпионат мира России

Передача права проведения чемпионата мира 2018 года России стало одним из лучших решений Международной федерации футбола, заявил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что прокуратура Франции начала предварительное расследование, которое касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. По данным СМИ, открыто предварительное расследование по статьям "коррупция", "преступная группа", "незаконное использование служебного положения".

"Надо быть готовыми к скандалам. Если политики все время пытаются бросить тень, привести к скандалам, то это спускается и ниже. Нам надо спокойнее к этому относиться.

Мы честно получили чемпионат мира, считаю, это было одно из лучших решений ФИФА, а что с 2010 года идет, на это не стоит обращать внимание", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:57
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№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Во парня плющит!
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GreatWhite999
GreatWhite999

Также считал и считаю, сразу сказал, что ЧМ для нас пир во время чумы, и не важно, в 2009 году это, или тем более сейчас.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:51) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Для Мутко и компании, да, отличное решение..всех проблем: и Олимпийские объекты и Стадионы с инфраструктурой к ЧМ...полковник Захарченко плачет от зависти)
Страна нищая , но всем на это наплевать, ведь более не будет таких масштабных строек, бездонных, неограниченных бюджетов. Разве мост ещё в Крым на десяток ярдов удорожить можно...и всё(


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 13:19) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чемпионат то получили, но как показали дальнейшие события, для вас гланым было не развитие футбола в стране, а возможность в очередной раз положить деньжат в карман.
Регистрация: 14.06.2015
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