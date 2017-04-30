Карло Анчелотти: этот сезон в Бундеслиге был фантастическим опытом

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в чемпионате Германии.



"Этот сезон в Бундеслиге был фантастическим опытом. Команда проделала очень хорошую работу. Я хотел бы поблагодарить этот фантастический клуб за то, что мне посчастливилось быть здесь, вместе с этими классными игроками и болельщиками, которые на протяжении всего сезона нас великолепно поддерживали. Мы заслужили этот титул, мы играли в красивый футбол. Теперь настало время отпраздновать. После мы постараемся как можно лучше подготовиться к следующему сезону", - цитирует Анчелотти пресс-служба "Баварии".