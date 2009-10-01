На матче финала Кубка России ожидается около 23 тысяч человек

Более 21,5 тысячи билетов реализованы на финальный матч Кубка России, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.Арена "Фишт" в Сочи вмещает чуть более 47 тысяч человек с учетом закрытия на финал Кубка России и матчи Кубка конфедераций 2017 года верхних ярусов временных трибун."На утро вторника реализовано более 21,5 тысячи билетов, - сообщили в пресс-службе. - Мы ожидаем на матче около 23 тысяч человек".