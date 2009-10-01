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На матче финала Кубка России ожидается около 23 тысяч человек

Более 21,5 тысячи билетов реализованы на финальный матч Кубка России, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Арена "Фишт" в Сочи вмещает чуть более 47 тысяч человек с учетом закрытия на финал Кубка России и матчи Кубка конфедераций 2017 года верхних ярусов временных трибун.

"На утро вторника реализовано более 21,5 тысячи билетов, - сообщили в пресс-службе. - Мы ожидаем на матче около 23 тысяч человек".

Р-Спорт
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 12:35
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зачем вообще в Сочи ЧМ и КК, чтобы раз в год наполовину забивать стадион? Лучше бы Краснодару отдали это право


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Регистрация: 30.07.2009
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