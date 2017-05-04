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Алексей Игонин: "Зенит" не показывает ни чемпионской, ни лигочемпионской игры
Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал игру петербургской команды.
"Матч "Томь" – "Зенит" – типичный случай, когда игра забывается, результат остаётся. Знаю, что многие болельщики довольны победами над "Оренбургом" и "Томью", но, на мой взгляд, набранные очки не заслоняют глобальных проблем. Необходимость решать конкретные турнирные задачи отодвигает на второй план качество футбола. Так что давайте рассуждать так: если "Зенит" не займет второго места, это будет полностью провальный сезон. Попадём в Лигу чемпионов – тогда и поговорим об игре.
Позитивный момент? Действия Олега Шатова и Мигеля Данни. На мой взгляд, Шатов доказал тренеру и всем остальным, какую роль он играет в "Зените". Рад, что произошла реанимация хотя бы одного футболиста. Надеюсь, теперь Олег будет играть постоянно, а мы забудем, что совсем недавно он не попадал в стартовый состав.
Игра с "Томью2 доказала – Шатов не играл по нефутбольным причинам. А это печально. Но какие бы ни были разногласия между Луческу и Шатовым, надо понимать: на кону не только судьба конкретного игрока, но и перспективы сборной России. Порадовал и Данни: капитан "Зенита" ведет команду за собой и делает всё от него зависящее, чтобы игра смотрелась цельно и агрессивно.
Констатируем: сейчас "Зенит" не демонстрирует не то что чемпионской, а хотя бы лигочемпионской игры. Сравните с тем, как сыграли ЦСКА и "Спартак", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
"Матч "Томь" – "Зенит" – типичный случай, когда игра забывается, результат остаётся. Знаю, что многие болельщики довольны победами над "Оренбургом" и "Томью", но, на мой взгляд, набранные очки не заслоняют глобальных проблем. Необходимость решать конкретные турнирные задачи отодвигает на второй план качество футбола. Так что давайте рассуждать так: если "Зенит" не займет второго места, это будет полностью провальный сезон. Попадём в Лигу чемпионов – тогда и поговорим об игре.
Позитивный момент? Действия Олега Шатова и Мигеля Данни. На мой взгляд, Шатов доказал тренеру и всем остальным, какую роль он играет в "Зените". Рад, что произошла реанимация хотя бы одного футболиста. Надеюсь, теперь Олег будет играть постоянно, а мы забудем, что совсем недавно он не попадал в стартовый состав.
Игра с "Томью2 доказала – Шатов не играл по нефутбольным причинам. А это печально. Но какие бы ни были разногласия между Луческу и Шатовым, надо понимать: на кону не только судьба конкретного игрока, но и перспективы сборной России. Порадовал и Данни: капитан "Зенита" ведет команду за собой и делает всё от него зависящее, чтобы игра смотрелась цельно и агрессивно.
Констатируем: сейчас "Зенит" не демонстрирует не то что чемпионской, а хотя бы лигочемпионской игры. Сравните с тем, как сыграли ЦСКА и "Спартак", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
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