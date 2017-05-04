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Алексей Игонин: "Зенит" не показывает ни чемпионской, ни лигочемпионской игры

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал игру петербургской команды.

"Матч "Томь" – "Зенит" – типичный случай, когда игра забывается, результат остаётся. Знаю, что многие болельщики довольны победами над "Оренбургом" и "Томью", но, на мой взгляд, набранные очки не заслоняют глобальных проблем. Необходимость решать конкретные турнирные задачи отодвигает на второй план качество футбола. Так что давайте рассуждать так: если "Зенит" не займет второго места, это будет полностью провальный сезон. Попадём в Лигу чемпионов – тогда и поговорим об игре.

Позитивный момент? Действия Олега Шатова и Мигеля Данни. На мой взгляд, Шатов доказал тренеру и всем остальным, какую роль он играет в "Зените". Рад, что произошла реанимация хотя бы одного футболиста. Надеюсь, теперь Олег будет играть постоянно, а мы забудем, что совсем недавно он не попадал в стартовый состав.

Игра с "Томью2 доказала – Шатов не играл по нефутбольным причинам. А это печально. Но какие бы ни были разногласия между Луческу и Шатовым, надо понимать: на кону не только судьба конкретного игрока, но и перспективы сборной России. Порадовал и Данни: капитан "Зенита" ведет команду за собой и делает всё от него зависящее, чтобы игра смотрелась цельно и агрессивно.

Констатируем: сейчас "Зенит" не демонстрирует не то что чемпионской, а хотя бы лигочемпионской игры. Сравните с тем, как сыграли ЦСКА и "Спартак", - цитирует Игонина "Петербургский дневник".
Теги: Зенит Игонин
Сегодня, 12:39
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7
(0)
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:36) #
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online

А юля вы хотели от этого овна? stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ФНЛовскую игру показывает нынешний табор Луческу
Регистрация: 20.10.2011
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 13:23) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Игры нет.Пропала..Когда игры нет, нет лица у команды..Зенит сейчас безликий...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Baden-Baden
Ростов смотрится цельно и профессионально даже с этими исполнителями, иногда есть просветы у ЦСКА, а остальные - любители. Бей-беги.

что то любителей выше по таблице многовато для ЦЕЛЬНЫХ


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Спартак - чемпионскую!
Ростов - лигочемпионскую!
Зенит, ЦСКА - медальную!

Ростов смотрится цельно и профессионально даже с этими исполнителями, иногда есть просветы у ЦСКА, а остальные - любители. Бей-беги.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
та ки да)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43) #
  • +3
  •  (3)

Спартак - чемпионскую!
Ростов - лигочемпионскую!
Зенит, ЦСКА - медальную!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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