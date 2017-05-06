"Лудогорец" в 6-й раз подряд стал чемпионом Болгарии (фото)

"Лудогорец" одержал победу над "Локомотивом" (3:0) из Пловдива и обеспечив себе досрочное чемпионство.Команда из Разграда стала недосягаема для соперников и в 6-й раз подряд стала чемпионом Болгарии.