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"Лудогорец" в 6-й раз подряд стал чемпионом Болгарии (фото)

"Лудогорец" одержал победу над "Локомотивом" (3:0) из Пловдива и обеспечив себе досрочное чемпионство.

Команда из Разграда стала недосягаема для соперников и в 6-й раз подряд стала чемпионом Болгарии.


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Теги: Лудогорец
Сегодня, 12:37
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