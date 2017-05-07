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20:58
"Зенит" проиграл "Тереку" (15)
"Зенит" проиграл "Тереку" (15)
19:50
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
19:11
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
18:45
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото)
В рамках специальной акции, приуроченной ко Дню Победы, на матч 27-го тура Премьер-лиги вместе с футболистами "Зенита" и "Терека" на поле вышли ветераны Великой Отечественной войны.
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