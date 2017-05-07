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Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото)

В рамках специальной акции, приуроченной ко Дню Победы, на матч 27-го тура Премьер-лиги вместе с футболистами "Зенита" и "Терека" на поле вышли ветераны Великой Отечественной войны.



Теги: Зенит Терек Фото
Сегодня, 19:11
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7
(1)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
"гвозди бы делать из этих людей..."
Дай им Бог всего... хочется верить, что никто не забыт.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Ferd Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Cпасибо
Регистрация: 14.11.2007
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
спасибо!
Регистрация: 9.01.2015
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: перевод (Сегодня, 19:29) #
  • +7
  •  (7)
online

Питер как всегда на высоте..какие замечательные лица у славных ветеранов войны.Счастье,здоровья им.А,как замечательно выглядят футболисты на втором фото,сколько уважение,восхищение в их лицах глядя на ветеранов.Футбол и футболисты лучшее,что есть в спорте.
Регистрация: 21.10.2016
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 19:24) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
респект
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 19:14) #
  • +5
  •  (5)

Хорошо придумали, молодцы !!
Регистрация: 9.09.2016
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