Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото)

В рамках специальной акции, приуроченной ко Дню Победы, на матч 27-го тура Премьер-лиги вместе с футболистами "Зенита" и "Терека" на поле вышли ветераны Великой Отечественной войны.