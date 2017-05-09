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Юношеская сборная России стала победителем международного турнира развития УЕФА

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) обыграла команду Португалии и стала победителем международного турнира развития УЕФА. В составе победителей единственный мяч забил Иван Репях.

По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 21:45
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№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ALI BABA
Самое главное,кто у них кумир.(к чему дальше будут стремиться) Месси и Роналду или Кокорин с Мамаевым!

Стремиться, естественно, будут к Месси и Роналду... А получится - получится даже не Аршавин и Кержаков.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Самое главное,кто у них кумир.(к чему дальше будут стремиться) Месси и Роналду или Кокорин с Мамаевым!
Регистрация: 9.09.2013
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