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20:32
Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Юношеская сборная России стала победителем международного турнира развития УЕФА
Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) обыграла команду Португалии и стала победителем международного турнира развития УЕФА. В составе победителей единственный мяч забил Иван Репях.
По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место.
По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место.
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