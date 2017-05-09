Юношеская сборная России стала победителем международного турнира развития УЕФА

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) обыграла команду Португалии и стала победителем международного турнира развития УЕФА. В составе победителей единственный мяч забил Иван Репях.



По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место.