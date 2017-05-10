Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (16)
08:40
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Директор "Амкара": мы и так помогли "Спартаку" – продали двух футболистов и обыграли "Зенит" (44)
Вчера 23:40
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Имени Дани Алвеса. Бразилец вывел "Ювентус" в финал (1)
Вчера 23:37
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов (7)
"Рубин" получил 20 тысяч заявок на билеты на матч с ЦСКА, казанцы надеются на аншлаг
Около 20 тысяч заявок поступило от болельщиков на посещение матча 29-го тура чемпионата России "Рубин" - ЦСКА, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Матч "Рубин" - ЦСКА пройдет в Казани 17 мая и будет тестовым для "Казань Арены" перед Кубком конфедераций. Вход на игру будет свободным при наличии паспорта болельщика.
"Пока мы получили около 20 тысяч заявок на эту игру, включая болельщиков ЦСКА, которых ожидается около 2,5 тысячи человек. Из Москвы приедут организованные группы, мы в диалоге с клубом, который также заинтересован в том, чтобы их болельщики получили Fan ID. Проблем с этим быть не должно.
На игре "Рубин" - ЦСКА нам нужна максимальная загрузка на арене, так как это позволит протестировать все системы стадиона. Надеемся на аншлаг и приглашаем болельщиков на интересный матч с одним из лидеров чемпионата России", - заявил министр спорта Татарстана.
По словам Леонова, динамика продаж билетов на матчи Кубка конфедераций в Казани пока хорошая.
"Динамика хорошая, половина билетов продана. Надеемся, что на матчах будут аншлаги. Самый популярный матч пока Россия - Мексика, но билеты еще остались", - добавил Леонов.
Р-Спорт
Матч "Рубин" - ЦСКА пройдет в Казани 17 мая и будет тестовым для "Казань Арены" перед Кубком конфедераций. Вход на игру будет свободным при наличии паспорта болельщика.
"Пока мы получили около 20 тысяч заявок на эту игру, включая болельщиков ЦСКА, которых ожидается около 2,5 тысячи человек. Из Москвы приедут организованные группы, мы в диалоге с клубом, который также заинтересован в том, чтобы их болельщики получили Fan ID. Проблем с этим быть не должно.
На игре "Рубин" - ЦСКА нам нужна максимальная загрузка на арене, так как это позволит протестировать все системы стадиона. Надеемся на аншлаг и приглашаем болельщиков на интересный матч с одним из лидеров чемпионата России", - заявил министр спорта Татарстана.
По словам Леонова, динамика продаж билетов на матчи Кубка конфедераций в Казани пока хорошая.
"Динамика хорошая, половина билетов продана. Надеемся, что на матчах будут аншлаги. Самый популярный матч пока Россия - Мексика, но билеты еще остались", - добавил Леонов.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.