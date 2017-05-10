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"Рубин" получил 20 тысяч заявок на билеты на матч с ЦСКА, казанцы надеются на аншлаг

Около 20 тысяч заявок поступило от болельщиков на посещение матча 29-го тура чемпионата России "Рубин" - ЦСКА, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Матч "Рубин" - ЦСКА пройдет в Казани 17 мая и будет тестовым для "Казань Арены" перед Кубком конфедераций. Вход на игру будет свободным при наличии паспорта болельщика.

"Пока мы получили около 20 тысяч заявок на эту игру, включая болельщиков ЦСКА, которых ожидается около 2,5 тысячи человек. Из Москвы приедут организованные группы, мы в диалоге с клубом, который также заинтересован в том, чтобы их болельщики получили Fan ID. Проблем с этим быть не должно.

На игре "Рубин" - ЦСКА нам нужна максимальная загрузка на арене, так как это позволит протестировать все системы стадиона. Надеемся на аншлаг и приглашаем болельщиков на интересный матч с одним из лидеров чемпионата России", - заявил министр спорта Татарстана.

По словам Леонова, динамика продаж билетов на матчи Кубка конфедераций в Казани пока хорошая.

"Динамика хорошая, половина билетов продана. Надеемся, что на матчах будут аншлаги. Самый популярный матч пока Россия - Мексика, но билеты еще остались", - добавил Леонов.

Р-Спорт
Теги: Рубин
Сегодня, 13:57
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(2)
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Рубин сейчас почувствовал запах крови,могут и чпокнуть
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:50) #
  • -3
  •  (5)

Ну это вам не Гнидер. который все делает, чтоб поменьше посещаемость на дерби была


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 14:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит за деньги пускать не будут. Надо кореша расстроить, ехать на игру хотели.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
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