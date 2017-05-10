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Геннадий Орлов - худший комментатор по мнению болельщиков

Телекомментатор Геннадий Орлов занимает последнее место в рейтинге футбольных комментаторов. Специалист, который часто работает на матчах с участием "Зенита", имеет самый низкий средний показатель - 1,7.

Напомним, рейтинг комментаторов по версии болельщиков устроил на своем сайте телеканал "Матч ТВ" - здесь. Ниже мы приводим первую и последнюю пятерку рейтинга.

Первая пятерка лучших комментаторов по версии болельщиков:


Пятерка худших:

Теги: Орлов
Сегодня, 15:13
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63
(13)
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№63 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees......
,интересно хоть тыща человек будет ходить на распил аренку?или как в 90-е максимум 300



ну на кубок к ним приедем и полную соберут-на флагмана нашего футбола ,везде так)) sunglasses


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№62 Написал: vlees...... (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
Цитата: zen-it
Но не переживай скоро снова голова будет в ширинке у всех кому не лень...


да я и не переживаю)

вся помойка целую зиму чёта там квакала,потом весну,гляжу на тебя и вижу ,что и лето будет полное зависти)))) smiley

Да не долго еще осталось этому уродливому наросту на теле русского футбола,скоро лопнет терпение у газпромика и отправится этот лазурный пакет с фекалиями в 1 дивизион,интересно хоть тыща человек будет ходить на распил аренку?или как в 90-е максимум 300 worried
Регистрация: 27.04.2017
№61 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 16:17) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слово -Худший это сказать ничего !!!!!!
Регистрация: 21.05.2011
№60 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (2)
online

Интересно,что будет делать Канделаки?
Регистрация: 20.03.2017
№59 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees......
Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких голосованиях не участвую. Это глоры свиные любители.

joy болельщик голубого говна говорит о глорах

Не болельщик, а болельщица.Ей на вахту ночную скоро.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№58 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Но не переживай скоро снова голова будет в ширинке у всех кому не лень...


да я и не переживаю)

вся помойка целую зиму чёта там квакала,потом весну,гляжу на тебя и вижу ,что и лето будет полное зависти)))) smiley


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№57 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Marlboro
Это потому что ты - .удак!

Ты где пропадал, ковбой обо*ный?
На чемпионство прискакал?

Да не,тебе вот в харю твою чумазую плюнуть зашел.Сдал тару-то уже или так на боярышнике и живешь,пес?


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№56 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Худший Шмурнов с Черданцевым, они не растут, как профи, рядом Погорелов-то что проходило отлично на радио Зенит, на ТВ не катит. . Карпин не умеет излагать мысли вслух, но то, что он говорит всегда интересно и где-то объективно, несмотря на свое прошлое. Орлов-профессионал, журналист, и дело не в пристрастиях к цветам, время не щадит никого, уважайте возраст, сами такие будете.
Регистрация: 15.12.2013
№55 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (2)
online

Бедный дедушка.
Регистрация: 2.03.2017
№54 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ziggy
А шо, теперь Генка в "ФНЛ" должен "вылететь"?

Почему бы нет? Там тоже есть Зенит.
Регистрация: 29.10.2010
№53 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неудивительные результаты.
Регистрация: 10.10.2006
№52 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Цитата: zen-it
со-сни тунца и успокойся!


со знанием дела говоришь))

вся голубозадая бамжатня этим занимается))

16-ть лет Вы головы не поднимали. Видно сжалилось госу-во над вашими устами и очечем. Дали передышку, судей попросили . Но не переживай скоро снова голова будет в ширинке у всех кому не лень...
Вы эдакая наша местная путана))
Регистрация: 5.04.2017
№51 Написал: vlees...... (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких голосованиях не участвую. Это глоры свиные любители.

joy болельщик голубого говна говорит о глорах
Регистрация: 27.04.2017
№50 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Худший - однозначно!
Регистрация: 25.06.2009
№49 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Это потому что ты - .удак!

Ты где пропадал, ковбой обо*ный?
На чемпионство прискакал?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№48 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: dreamcatcher
Почему у меня не голосуется? На сайте не нажимается, а в приложении вообще нет такого. Куда пля нажимать то, люди? Ткните носом, пожалуйста.)

Орлова поддержать хочешь?
Регистрация: 12.11.2007
№47 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
Да неужеееели)))

А вот ,по мнению вашего главного газового упыря ,лазурного говвна в стране где-то 15 000 000..
могли бы спасти вашего старого дегенерата от позора))
ну молодого немытого погорельца(тоже бомжовское погоняло ) спасать бесполезно..

Обоих не перевариваю, как комментаторов! И с какого куя я тогда должен за них голосовать!? А если бы даже нравилось их творчество, то все равно бы не стал голосовать, потому что никогда и негде не голосую. Кроме гос.выборов!
Про 15-ть миллионов, это говорил ВЦИОМ! И там говорили о популярности а не о боление клуба, гамно ты тупое! Видно Вас свиных эта цифра и Дзюба очень и очень задевают, раз так каждый раз реагируете.
Вы жалки и никчемны....
Регистрация: 5.04.2017
№46 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01) #
  • -6
  •  (10)

Не удивительно. Редкий болельщик Зенита выскажется за Орлова, зато против - все свиное братство. В общем - даешь Столярова! И слушать приятно, и свиные все повесятся.
Регистрация: 12.11.2007
№45 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
со-сни тунца и успокойся!


со знанием дела говоришь))

вся голубозадая бамжатня этим занимается))


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№44 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а куда Стогниенко подевался?

На ВГТРК вернулся.

Цитата: сектант
Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких голосованиях не участвую. Это глоры свиные любители.

Тупой и еще тупее

со-сни тунца и успокойся!
Регистрация: 5.04.2017
№43 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:56) #
  • -4
  •  (4)

Самый лучший вариант их всех запустить одновременно-ничего непонятно, хоть не отвлекают смотреть.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№42 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких голосованиях не участвую. Это глоры свиные любители.

Тупой и еще тупее
Регистрация: 3.11.2016
№41 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:56) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких

Это потому что ты - .удак!

Но не голимый глор, как ты!
Регистрация: 5.04.2017
№40 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 15:55) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Это глоры свиные любители.


Да неужеееели)))

А вот ,по мнению вашего главного газового упыря ,лазурного говвна в стране где-то 15 000 000..
могли бы спасти вашего старого дегенерата от позора))
ну молодого немытого погорельца(тоже бомжовское погоняло smile ) спасать бесполезно..


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№39 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 15:53) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких

Это потому что ты - .удак!


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№38 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:52) #
  • +2
  •  (12)
online

Цитата: zen-it
И что? Я вот нигде и не в каких голосованиях не участвую.

А хрен ли тебе голосовать-то???
У вас один опрос: "Лучший нападающий?"
И ответ один - "БДЗЮБА!" laughing

Скучно, конечно, с такими опросами.
Регистрация: 6.08.2008
№37 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 15:49) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Погорелово в 100500 раз хуже Орлова!!!
Регистрация: 11.06.2016
№36 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:48) #
  • +2
  •  (6)

stuck_out_tongue_closed_eyes
ХА-РА-ШО! smile
ПиСи: а Валера и тут в топе


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№35 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
И что? Я вот нигде и не в каких голосованиях не участвую. Это глоры свиные любители.
Регистрация: 5.04.2017
№34 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:47) #
  • +3
  •  (9)

Какой футбол , такие и комментаторы.
Регистрация: 17.06.2016
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