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"Волынь" покинет УПЛ после снятия шести очков по требованию ФИФА

Украинская Премьер-лига лишила "Волынь" шести очков за долг перед экс-футболистом лучан Сашей Стевичем, из-за чего команда теряет шансы сохранить прописку в УПЛ, сообщает Sportarena.

Отмечается, что 11 мая в клуб пришло письмо от Премьер-лиги, в котором сообщается, что в ближайшее время с клуба будут сняты очки в качестве наказания за невыплату задолженности.

Указание о лишении команды Виталия Кварцяного баллов поступило от ФИФА, которая была уведомлена о том, что клуб не выполнил обещания о возвращении долга Саше Стевичу.
Теги: Волынь
Сегодня, 17:22
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