Филипп Лам: "Лейпциг" занимает второе место совершенно заслуженно

Защитник "Баварии" Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче против "Лейпцига" (5:4).



"В первом тайме игра была как на качелях. Зрителям, конечно, хорошо, но не нам. Мы всегда хотим показывать организованный футбол, контролировать игру, компактно и агрессивно обороняться. Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. "Лейпциг" занимает второе место совершенно заслуженно", - цитирует Лама официальный сайт клуба.