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"Томь" - "Терек": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Томи" и "Терека" на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги.

"Томь": Солосин, Митерев, Пульич, Гвинейский, Карымов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин.

"Терек": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, О. Иванов, Кузяев, Пирис, Торже, Мбенге.
Теги: Томь Терек
Сегодня, 11:28
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