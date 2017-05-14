"Терек" на выезде одержал победу над "Томью"

В матче 28-го тура чемпионата России "Терек" в гостях взял верх над "Томью".



Чемпионат России



28 тур



"Томь" - "Терек" 1:2



Голы: Лебеденко, 62, Мбенгуе, 64, Салахутдинов, 81



"Томь": Солосин, Митерев, Пульич, (Осипов, 68), Гвинейский, Карымов, Баляйкин, (Большунов, 68), Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин, (Салахутдинов, 75).



"Терек": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, О. Иванов, (Балай, 78), Кузяев, Пирис, Торже, (Лебеденко, 56), Мбенгуе, (Садаев, 77).



Предупреждения: Торже, 25, Карымов, 34, Пугин, 42, Сасин, 67