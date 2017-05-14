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"Терек" на выезде одержал победу над "Томью"

В матче 28-го тура чемпионата России "Терек" в гостях взял верх над "Томью".

Чемпионат России

28 тур

"Томь" - "Терек" 1:2

Голы: Лебеденко, 62, Мбенгуе, 64, Салахутдинов, 81

"Томь": Солосин, Митерев, Пульич, (Осипов, 68), Гвинейский, Карымов, Баляйкин, (Большунов, 68), Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин, (Салахутдинов, 75).

"Терек": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, О. Иванов, (Балай, 78), Кузяев, Пирис, Торже, (Лебеденко, 56), Мбенгуе, (Садаев, 77).

Предупреждения: Торже, 25, Карымов, 34, Пугин, 42, Сасин, 67
Теги: Томь Терек
Сегодня, 13:54
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(1)
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
жаль Томь, молодые неплохо пылят
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 14:07) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Терки в Москве будут всерьез рубиться.
Веселенький матч может получиться.

А нас- рать!;)
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:06) #
  • -3
  •  (3)
online

Терки в Москве будут всерьез рубиться.
Веселенький матч может получиться.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 14:05) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
За 4 место грызня...
Регистрация: 13.05.2017
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