"Терек" сделал в Азии небольшой шажок к Европе

Чемпионат России



28 тур



"Томь" - "Терек" 1:2

Голы: Лебеденко, 62, Мбенгуе, 64, Салахутдинов, 81

Новая осечка «Краснодара» предоставила «Тереку» неплохой шанс в кои-то веки выбраться в еврокубки. Неотъемлемым условием этого достижения была победа над вылетевшими томскими студентами, которая далась грозненцам нелегко.«Терек» всегда неплохо проводит первую часть сезона, но как только настаёт время борьбы за еврокубки, потихоньку из неё сливается. В принципе, это происходило и по ходу текущей весны: вспомните поражения от «Анжи» или «Оренбурга». Однако «Краснодар» слаб, «Ростов» слаб в гостях и слишком много растерял по ходу выступления в Лиге чемпионов, поэтому у команды, оформившей спартаковское чемпионство, появился шанс вернуться в еврокубки спустя 12 лет.Что же мы увидели в 1-м тайме матча, где 3 очка брать нужно было обязательно? 1 момент у ворот турнирно немотивированной молодой команды Петракова в результате навеса и выигранной Мбенгом верховой борьбы. В остальном «Терек» неактивно шёл в высокий прессинг, не стеснялся отходить на свою половину всей командой.В перерыве Ризван Уциев признал, что первоочередной задачей гостей всё-таки была сохранность своих ворот. В обороне у грозненцев, традиционно игравших в 3 центральных защитника, получалось многое. Да, «Томь» эпизодами проводила неплохие комбинации, но до реальных голевых моментов из-за недостатка мастерства и нехватки нападающего Соболева не добиралась.«Терек» тоже не впечатлял: наибольшее напряжение у болельщиков хозяев возникало в моменты, когда «Томь» теряла мяч у своих ворот сразу после перехвата, действуя недостаточно спокойно и рационально. Но «Терек» не создал такого давления и не организовал такого прессинга, чтобы сибиряки «поплыли». Почти выключен из игры был Олег Иванов: человек, который должен был организовывать атаки грозненцев и придумывать нестандартные ходы, с мячом встречался редко. В общем, в решающий момент сезона «Терек» как всегда не проявлял необходимой воли к победе.Но всё-таки забить «Томи» – не самая сложная задача в российском футболе. Для этого «Тереку» нужно было прибавить в скорости, агрессии, а помочь команде в этом должен был не только разговор с Рахимовым, но и свежий Лебеденко, заменивший Торже. Пусть 2-й тайм активнее начала «Томь», но вскоре ей пришлось отойти на свою половину и оттуда не высовываться.«Терек» прибавил, начал получать возможности для ударов, хоть и неточных, зарабатывал стандарты. Не сказать, что гол прямо назревал, всё-таки по-настоящему голевых моментов команда Рахимова не создавала, но произошедшее на 60-й минуте смотрелось логично. Иванов высоко подал угловой, Солосин грубо ошибся на выходе, а неприкрытому Лебеденко оставалось только закатить мяч в пустые ворота.Едва букмекеры успели снизить коэффициенты на победу «Терека» до плинтуса, как Семёнов навесил в штрафную, где Мбенг обеспечил себе 4-й подряд результативный мяч. Митерев упустил африканца, а Пульич исключил возможность постановки его в офсайд. Аблай, которого комментатор Семён Зигаев весь матч почтительно называл Абдулаем, пробить толком не смог, но зашёл с мячом в ворота.«Терек» за 2 минуты обеспечил себе победу, чем очень обрадовал фанатов, добравшихся до Томска и вторую половину смотревших как раз за воротами Солосина.В принципе, на этом матч можно было и закончить, но регламент есть регламент. В оставшееся до финального свистка Матюнина время можно было прикинуть турнирные расклады перед заключительными турами. Однако мирное докатывание матча внезапно прервали вышедшие на замену Большунов и Салахутдинов: парни воспользовались потерей концентрации у соперника и сообразили Руслану выход 1 на 1.В итоге «Терек» придумал себе нервную концовку, в которой томичей захлёстывали эмоции. Отсюда и брак, помешавший суетливым хозяевам нанести удар, который бы дошёл до ворот Городова.К раскладам можно было вернуться после финального свистка. Так вот, с «Томью» всё ясно: она в двух домашних встречах может лишь повлиять на судьбы соперников – «Крыльев» и «Краснодара». У «Терека» впереди выезды к «Спартаку» и «Крыльям». Да, при равенстве очков грозненцы опережают «Ростов», они всего в одном балле от «Краснодара», которому ещё ехать в Петербург. Ключевой здесь будет встреча с чемпионом. Вряд ли «Спартак» будет валять дурака на праздничном матче перед своими болельщиками, вряд ли выпустит дублирующий состав, но у «Терека» есть необходимые организация и мотивация для победы. От результата матча на «Открытие-Арене» и будет зависеть вопрос участия команды Рахимова в еврокубках.Солосин, Митерев, Пульич, (Осипов, 68), Гвинейский, Карымов, Баляйкин, (Большунов, 68), Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин, (Салахутдинов, 75).Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, О. Иванов, (Балай, 78), Кузяев, Пирис, Торже, (Лебеденко, 56), Мбенгуе, (Садаев, 77).Торже, 25, Карымов, 34, Пугин, 42, Сасин, 67