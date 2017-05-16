Игорь Смольников: на "Петровском" хорошее поле, для всех так будет лучше

Защитник "Зенита" Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с "Краснодаром" в рамках 29-го тура премьер-лиги.– Нас всех это обрадовало. Хорошее поле. Для всех это будет лучше.– Мы играем дома, у нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Нас ждет очень важный матч. «Краснодар» – хорошая команда. Думаю, будет очень интересно.– Думаю, это уже не мое дело. Для любого спортсмена большая честь представлять свою страну. Обрадовался, что попал в состав.– Мы сами потеряли очки, и это только наши проблемы. Нам остается выигрывать свои матчи и надеяться на осечку ЦСКА.– Понимали, что отступать некуда, и очень хорошо получилось, что мы быстро забили. Игра сразу же перевернулась, стало легче. Мы могли забивать и больше. Второй тайм начали не так, как первый, и из-за этого были проблемы. Но хорошо, что победили.