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Игорь Смольников: на "Петровском" хорошее поле, для всех так будет лучше

Защитник "Зенита" Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с "Краснодаром" в рамках 29-го тура премьер-лиги.

– Как восприняли сообщение о том, что матч пройдет на «Петровском»?

– Нас всех это обрадовало. Хорошее поле. Для всех это будет лучше.

– Какие у вас ожидания от матча?

– Мы играем дома, у нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Нас ждет очень важный матч. «Краснодар» – хорошая команда. Думаю, будет очень интересно.

– Как восприняли состав на Кубок Конфедераций? Может быть, не увидели чьих-то фамилий.

– Думаю, это уже не мое дело. Для любого спортсмена большая честь представлять свою страну. Обрадовался, что попал в состав.

– Насколько на команду давит тот факт, что у ЦСКА финиш попроще?

– Мы сами потеряли очки, и это только наши проблемы. Нам остается выигрывать свои матчи и надеяться на осечку ЦСКА.

– В Самаре команда смотрелась повеселее. За счет чего?

– Понимали, что отступать некуда, и очень хорошо получилось, что мы быстро забили. Игра сразу же перевернулась, стало легче. Мы могли забивать и больше. Второй тайм начали не так, как первый, и из-за этого были проблемы. Но хорошо, что победили.

ФК "Зенит"
Теги: Смольников Зенит
Сегодня, 12:53
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(1)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы ж попрощались с Петровским?
А как же картонное сердечко
#Питрофскеймытибенизабудимфсе
рценафсигданах ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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