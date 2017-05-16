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Игорь Смольников: на "Петровском" хорошее поле, для всех так будет лучше
Защитник "Зенита" Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи с "Краснодаром" в рамках 29-го тура премьер-лиги.
– Как восприняли сообщение о том, что матч пройдет на «Петровском»?
– Нас всех это обрадовало. Хорошее поле. Для всех это будет лучше.
– Какие у вас ожидания от матча?
– Мы играем дома, у нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Нас ждет очень важный матч. «Краснодар» – хорошая команда. Думаю, будет очень интересно.
– Как восприняли состав на Кубок Конфедераций? Может быть, не увидели чьих-то фамилий.
– Думаю, это уже не мое дело. Для любого спортсмена большая честь представлять свою страну. Обрадовался, что попал в состав.
– Насколько на команду давит тот факт, что у ЦСКА финиш попроще?
– Мы сами потеряли очки, и это только наши проблемы. Нам остается выигрывать свои матчи и надеяться на осечку ЦСКА.
– В Самаре команда смотрелась повеселее. За счет чего?
– Понимали, что отступать некуда, и очень хорошо получилось, что мы быстро забили. Игра сразу же перевернулась, стало легче. Мы могли забивать и больше. Второй тайм начали не так, как первый, и из-за этого были проблемы. Но хорошо, что победили.
ФК "Зенит"
– Как восприняли сообщение о том, что матч пройдет на «Петровском»?
– Нас всех это обрадовало. Хорошее поле. Для всех это будет лучше.
– Какие у вас ожидания от матча?
– Мы играем дома, у нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов. Нас ждет очень важный матч. «Краснодар» – хорошая команда. Думаю, будет очень интересно.
– Как восприняли состав на Кубок Конфедераций? Может быть, не увидели чьих-то фамилий.
– Думаю, это уже не мое дело. Для любого спортсмена большая честь представлять свою страну. Обрадовался, что попал в состав.
– Насколько на команду давит тот факт, что у ЦСКА финиш попроще?
– Мы сами потеряли очки, и это только наши проблемы. Нам остается выигрывать свои матчи и надеяться на осечку ЦСКА.
– В Самаре команда смотрелась повеселее. За счет чего?
– Понимали, что отступать некуда, и очень хорошо получилось, что мы быстро забили. Игра сразу же перевернулась, стало легче. Мы могли забивать и больше. Второй тайм начали не так, как первый, и из-за этого были проблемы. Но хорошо, что победили.
ФК "Зенит"
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