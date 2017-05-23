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Лебеденко, Годзюр, Грозав и Пирис покинули "Терек"

Четыре футболиста покинули "Терек", информирует официальный сайт клуба.

В связи с окончанием срока действия контрактов грозненский клуб попрощался с голкипером Ярославом Годзюром, полузащитниками Георге Грозавом, Факундо Пирисом и Игорем Лебеденко.

ФК "Терек" выражает ребятам огромную благодарность за работу в клубе и желаем им профессиональной удачи и счастья в личной жизни.
Теги: Терек
Сегодня, 15:30
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:53) #
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ладно русские, но что за леги то ушли, расскажите, кто их подписал, сколько они сыграли и сколько им заплатили?
Регистрация: 27.01.2017
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