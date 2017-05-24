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Источник: Иван Новосельцев хочет уйти из "Зенита"
Защитник "Зенита" Иван Новосельцев летом может перейти в другой клуб.
Футболисту не нравится атмосфера в клубе и отсутствие игровой практики, информирует "Советский спорт" со ссылкой на окружение игрока.
Футболисту не нравится атмосфера в клубе и отсутствие игровой практики, информирует "Советский спорт" со ссылкой на окружение игрока.
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