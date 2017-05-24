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Источник: Иван Новосельцев хочет уйти из "Зенита"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев летом может перейти в другой клуб.

Футболисту не нравится атмосфера в клубе и отсутствие игровой практики, информирует "Советский спорт" со ссылкой на окружение игрока.
Теги: Новосельцев Зенит
Сегодня, 15:59
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20
(1)
№20 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:28) #
  • -1
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online

Иван... пиарщик...когда Он закончит это не славное дело .а вспомнит о футболе ...тогда он может и заиграет...а так с женой у них одна потребность СОЦСЕТИ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№19 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Весь чемпионат ныл Цыган, Дзюба ему поднывал, а виноват во всём Глушаков..

С нытьем вашей пресс-службы ничто не сравниться.На весь чемпионат хватило соплей.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№18 Написал: grisha (Сегодня, 16:18) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С его рылом один путь - в Терек
Брали в поддержку терроризма ?
Не понятно
Регистрация: 19.04.2017
№17 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Зачем ты так про Артема joy
Регистрация: 13.05.2017
№16 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: syamtomov
Пусть лучше Ваня идёт лесом туда, откуда пришёл в "Зенит".

ну да, у тебя же Бокетти и Таски супер защитники!


Ты опять "принял соточку", раз такую хрень пишешь? flushed smirk

а ты что употребляешь, если такую хрень несешь!?
Регистрация: 23.03.2009
№15 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Извини за выражение, Новосельцев, но ты баран. Та променял Лигу чемпионов на бабло питерское и полировку скамейки. Нет к тебе уважения.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Цитата: maradona72
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:10) #0 (0)


online

Цитата: zen-it
У Вас капитан педераст, и ноет, как телка.
Глушаков гомосексуалист?


Прям в точку...


Странно.
Весь чемпионат ныл Цыган, Дзюба ему поднывал, а виноват во всём Глушаков..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: zen-it
У Вас капитан педераст, и ноет, как телка.

Глушаков гомосексуалист?

он своего, унитазного имел ввиду )))
Регистрация: 23.03.2009
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: syamtomov
Пусть лучше Ваня идёт лесом туда, откуда пришёл в "Зенит".

ну да, у тебя же Бокетти и Таски супер защитники!


Ты опять "принял соточку", раз такую хрень пишешь? flushed smirk
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:13) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Пусть лучше Ваня идёт лесом туда, откуда пришёл в "Зенит".

ну да, у тебя же Бокетти и Таски супер защитники!
Регистрация: 23.03.2009
№10 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:10) #0 (0)


online

Цитата: zen-it
У Вас капитан педераст, и ноет, как телка.
Глушаков гомосексуалист?


Прям в точку...


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: zen-it
У Вас капитан педераст, и ноет, как телка.

Глушаков гомосексуалист?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Футболисту не нравится атмосфера
какому нормальному мужику понравится общество педарасов bowtie
я его прекрасно понимаю!

вопрос: вот накуя он туда полез?

У Вас капитан педераст, и ноет, как телка.

Тема Зенитовская а на ветке одна свинина!
А ведь потом будут у себя на ветках писать, чего тут Зенитчики делают.
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
разрывай Ваня контракт и давай в Спартак в пару к Джикии!

Пусть лучше Ваня идёт лесом туда, откуда пришёл в "Зенит". smirk
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж его отпустит? Он же- собственность !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Футболисту не нравится атмосфера
какому нормальному мужику понравится общество педарасов bowtie
я его прекрасно понимаю!

вопрос: вот накуя он туда полез?


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Футболисту не нравится атмосфера в клубе

иными словами помойка
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:02) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
разрывай Ваня контракт и давай в Спартак в пару к Джикии! будет лучшая связк ЦЗ в нашей ПЛ!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:01) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Футболисту не нравится атмосфера


Дзюба что ли троллит из-за низкой зп?
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:00) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ого! Я уже и забыл про него...
Регистрация: 21.03.2011
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