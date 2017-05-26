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К Кубку конфедераций выдано около 100 паспоротов болельщиков

В России выдано около 100 тысяч паспортов болельщика к Кубку конфедераций, около 200 тысяч заявок находятся в рассмотрении, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Выдано около 100 тысяч паспортов болельщика, подано еще около 200 тысяч заявок" - сказал министр при осмотре стадиона "Казань Арена" в рамках конференции ЦИПР-2017. Он отметил, что для Чемпионата мира будут выдаваться отдельные паспорта.

Паспорта болельщика необходимо получить всем, кто собирается посетить матчи Кубка конфедераций. В нем на чипе содержится вся информация о человеке. Такие меры обусловлены, в том числе, антитеррористическими мерами. Иностранцам он дает право на безвизовый въезд в страну.

"Логично проверить и знать все с точки зрения правоохранительной истории про каждого посетителя крупного спортивного или какого-то иного мероприятия. Сегодня с помощью современных цифровых технологий это совершенно реально. Это позволяет гораздо быстрее проводить физический контроль, потому что в принципе мы про этого человека уже все знаем. Модель рисков по нему построена",- сказал министр.

При этом, по словам министра, уже есть ряд случаев отказа в выдаче паспортов болельщика.

"Есть уже примеры отказов. Я не готов сказать, сколько. Этот вопрос лучше задать правоохранительным органам, но факт, что такие отказы уже есть", - сказал Никифоров.

Р-Спорт
Сегодня, 11:46
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(0)
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frost_033
определись: 100 или 100 000

сказано же: 100 паспоротов и еще 100 тысяч паспортов
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (2)

Даже скопипастить не умеют...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 12:01) #
  • +4
  •  (4)

К Кубку конфедераций выдано около 100 паспоротов болельщиков

Что за паспорот пишет заголовки? Русфутбол набрал таджиков на работу? smile
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
новостник определись: 100 или 100 000
Регистрация: 14.06.2015
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