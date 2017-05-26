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Мирча Луческу: "Спартаку" помогали, потому что это самая популярная команда в России

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что "Спартаку" благоволят арбитры, так как клуб является самой популярной командой России.

"У нас был отличное начало. Думаю, что к 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победного матча над "Спартаком" (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол.

Тогда и началась кампания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к "Спартаку" людей. Вмешался президент федерации, глава арбитров был заменен, рефери отстранен.

С того момента я понял, что существует одна цель — помочь "Спартаку" выиграть чемпионат спустя 16 лет. Это самая популярная команда в российском футболе.

Первый сезон, когда моя команда занимает третье место, но у меня контракт с "Зенитом". Когда я только подписал договор, московские газеты устроили кампанию против меня, я их понимаю. Они хотят, чтобы Лига чемпионов игралась там", - цитирует специалиста "Газета.ru" со ссылкой на sptfm.ro.
Теги: Луческу Спартак Зенит
Сегодня, 11:52
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(5)
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№66 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не зря дзю в восторге от лу. оставьте этого старпера на следующий год, прошу, оставьте... он просто влился в команду, настолько гармоничен... ))))))
Регистрация: 14.03.2010
№65 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:02) #
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online

Служу теперь в трущобах питерских
Был всем любим, теперь никто
Когда контракт я увидал
Про все забыл,добрее стал

Но что то резко все пошло не так
Когда приехал а гости к нам Спартак

В Европе стали лидерами мы
На Жулеане я их всех вертел
В ирландской тьме на равных бились мы
Кержа играл,я охерел

Опять с Москвы донёсся смех
В воротах дырка,в плей-офф'е Андерлехт

Мы догоняли лидеров страны
Я все стерпел,я гнев сдержал
Кокорин по полю балду гонял
А Дзюба даже забивал

И вот Крестовского открытие-бал
Но почему достался нам Урал?

Я больше слёз держать не мог
Весь мир был будто против нас
Ведь я по жизни чемпион
Но оказалось все не так

В России был и есть Спартак!!!
Регистрация: 15.05.2017
№64 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Ну ты должен понимать, что румын не в себе

То есть все те слова луческу о том что Спартаку помогали судьи тоже оттого что он не в себе? Или у тебя это выборочно все работает?
Регистрация: 16.08.2008
№63 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
по такой логике и ТЕРЕК заставили выиграть?
Регистрация: 6.09.2013
№62 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:00) #
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online

Цитата: gorby
Вот и признали, что Спартак самый популярный клуб.... а то ВЦИОМ независимый привлекали. Остальное не важно
Регистрация: 20.04.2016
№61 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gorby
Вот и признали, что Спартак самый популярный клуб

Ну ты должен понимать, что румын не в себе


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№60 Написал: gorby RF (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и признали, что Спартак самый популярный клуб.... а то ВЦИОМ независимый привлекали. Остальное не важно
Регистрация: 26.01.2011
№59 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 12:52) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кумирищщще)))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№58 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp

Если применить эти слова к Спартаку, как думаете чего тут сейчас начнется? Хватит сходить с путей... можно обратно не вернуться. Мы любим свой клуб, вас никто этого не заставляет делать. В нашем клубе сейчас сидит одно непрофессиональное ничтожество и спецом вредит клубу. Времена изменятся. Но спросите себя, от таких ваших комментов будет ли у вас больше уважения, хотя, вам, наверное, оно и ни к чему тут. Стихи б лучше написали нормальные.

Что ж ты все те годы когда Спартак чемпионом не становился к своим питерским болельщикам так не обращался? Чего ждал? Вот бы узнать.
Регистрация: 16.08.2008
№57 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зениту не помогли стать чемпионом!
Регистрация: 10.10.2009
№56 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:46) #
  • -3
  •  (5)
online

под него нужен спецсайт-
сопелькизалупеску.сру


--------------------
We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№55 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 12:46) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Maks1980 Мюнхен сиди в своей немчуре и не вякай недобиток мало вас в 45 мочили
Регистрация: 20.10.2011
№54 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: Maks1980
Он специально что ли подрывает имидж клуба?З

Это что еще такое? Как можно подорвать то, чего нет? Какой такой , блеать, имидж - вот эта вот дымящаяся кучка что в углу?

Если применить эти слова к Спартаку, как думаете чего тут сейчас начнется? Хватит сходить с путей... можно обратно не вернуться. Мы любим свой клуб, вас никто этого не заставляет делать. В нашем клубе сейчас сидит одно непрофессиональное ничтожество и спецом вредит клубу. Времена изменятся. Но спросите себя, от таких ваших комментов будет ли у вас больше уважения, хотя, вам, наверное, оно и ни к чему тут. Стихи б лучше написали нормальные.
Регистрация: 9.11.2010
№53 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Деда, у Шахты первое поражение в 24 туре было.

Трахнули твою шахту и вывезли в львов, привет


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№52 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: капля никотина
Цитата: Maks1980
Он специально что ли подрывает имидж клуба?З

Это что еще такое? Как можно подорвать то, чего нет? Какой такой , блеать, имидж - вот эта вот дымящаяся кучка что в углу?

Нет, но кучка же тоже из себя что то представляет,гавно например А это же вообще пиз...ец
Регистрация: 20.05.2017
№51 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мирчаверим! Дайте Луческу поплакать!

Выйдь к Неве- чей там стон раздаётся?
Этот стон песней Мирчи зовётся.
Рассопливился ЦЫган к весне.
Вот такая вот 6лять айнанэ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№50 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: kurbath
Не люблю Зенит-но если останется это плачущее недоразумение ,жаль болел

Они получают то что заслуживают
Регистрация: 20.05.2017
№49 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Чем больше читаю Луческу, тем больше уважаю Карреру...


Мы уже не первый раз сходимся в суждениях!))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№48 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
смотри не передержи мясо. А то не по зубам будет.

всё под контролем, не впервой


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№47 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:36) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Смотрящий
Ну, не рыбный же!
Четверг был вчера.))

smile пятница! пошёл жарить шашлык, свиная шея со вчерашнего вечера маринуется yum

Кусок бомжа,да и тот протухший...вот и весь шашлык.
Регистрация: 9.08.2015
№46 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 12:36) #
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Деда, у Шахты первое поражение в 24 туре было. И твоей Зинаиды в 13-м


--------------------
Купите Мирче негров
Регистрация: 10.10.2013
№45 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Смотрящий
Ну, не рыбный же!
Четверг был вчера.))

smile пятница! пошёл жарить шашлык, свиная шея со вчерашнего вечера маринуется yum

смотри не передержи мясо. А то не по зубам будет.
Регистрация: 2.08.2010
№44 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Faraon13
ну ладно Спартак,а ЦСКА почему выше,тоже Спартак виноват?


А что, есть варианты?))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№43 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Ну, не рыбный же!
Четверг был вчера.))

smile пятница! пошёл жарить шашлык, свиная шея со вчерашнего вечера маринуется yum


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№42 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да ты я вижу никак не уймешься, халоп?
Регистрация: 2.08.2010
№41 Написал: kurbath тула (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не люблю Зенит-но если останется это плачущее недоразумение ,жаль болел
Регистрация: 20.11.2015
№40 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: maradona72
такой новости не хватала на сегодня.

а чо сегодня? мясной день?


Ну, не рыбный же!
Четверг был вчера.))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№39 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:30) #
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online

Цитата: Maks1980
Он специально что ли подрывает имидж клуба?З

Это что еще такое? Как можно подорвать то, чего нет? Какой такой , блеать, имидж - вот эта вот дымящаяся кучка что в углу?
Регистрация: 3.03.2007
№38 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Достойный тренер для Зенита, очень достойно объяснил свои провалы. Главное, что сам не допустил ни одной ошибки. Супертренер, на вечное царство его


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№37 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
не-е-е...такого типа увольнять нельзя.Клуб,игроки,тренер,рук
оводство,стадион...вся мерзость и в одном месте!Специально так захочешь сделать-не получится.
Регистрация: 9.08.2015
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