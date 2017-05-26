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Хорхе Сампаоли в ближайшее время возглавит сборную Аргентины

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли 1 июня возглавит сборную Аргентины, сообщает официальный сайт команды.

Ассоциация футбола Аргентины достигла с испанским клубом принципиального соглашения относительно перехода специалиста в национальную сборную.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 18:04
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