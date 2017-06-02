Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру

Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру, сообщает официальный сайт его последнего клуба бразильского "Интернасионала".

35-летний футболист выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 годы.
Теги: Алекс Спартак
Сегодня, 22:16
Напечатать
14
(2)
№14 Написал: prime Пенза (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
35 лет.
Пора уже и с семьёй постоянно быть.
Денег заработал достаточно.
И для себя с женой, и для детей.
Отличный был игрок.
Приобретёт ли "Спартак" ещё одного такого же технаря?

До него был Титов, после него пока никого...
Регистрация: 2.08.2009
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: syamtomov
Приобретёт ли "Спартак" ещё одного такого же технаря?


было б здорово
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 22:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Чето рано. Сколько ему исполнилось? 30? 32?

Cлушай! Отличный юмор! Может тебе поездить по домам престарелых со своим стендапом? Цифры вот эти, будешь шутить искромётно..
Могу после подогнать недорогую мойку...
Хотя тебе может и не нужно, может так привычнее будет...
Регистрация: 25.05.2013
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (0)

35 лет.
Пора уже и с семьёй постоянно быть.
Денег заработал достаточно.
И для себя с женой, и для детей.
Отличный был игрок.
Приобретёт ли "Спартак" ещё одного такого же технаря?
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Классный футболист был. спартак его благополучно загубил, к своей нескончаемой радости.

Удачи во всем, чем бы ни занялся!
Регистрация: 13.08.2015
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:41) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
и спартачок тоже завершит...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Классный был игрок. При всей моей нелюбви к Спартаку-но хорош был, красава!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Его голы и красивая игра навсегда останутся в памяти КБ,а так же всех любителей футбола
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
35-летний футболист выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 годы

35-летний футболист выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 годы
Самый крутой игрок Спартака из легионеров
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
нежданчик, а был один из лучших РФПЛ
Регистрация: 20.10.2012
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (2)
online

шикарный игрок, большое удовольствие было следить за его игрой
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (2)

Удачи в "гражданской" жизни. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:19) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чето рано. Сколько ему исполнилось? 30? 32?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Meatloaf (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль. Один из любимейших игроков Спартака
Регистрация: 3.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.