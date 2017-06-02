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19:33
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
18:35
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
17:29
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
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Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
14:27
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
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Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру
Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру, сообщает официальный сайт его последнего клуба бразильского "Интернасионала".
35-летний футболист выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 годы.
35-летний футболист выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 годы.
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