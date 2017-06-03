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Вратарь "Ростова" Никита Медведев сыграл свадьбу в Ижевске (фото)

Вратарь "Ростова" Никита Медведев женился, сообщает Инстаграм клуба из Ростова-на-Дону.

Рекордсмен по продолжительности "сухой" серии в завершившемся сезоне чемпионата России сыграл свадьбу в родном городе Ижевске.

"Вратарь Никита Медведев женился! Никита и его избранница Наталья вступили в брак в родном городе - Ижевске. От лица клуба желаем молодоженам крепкой и чистой любви", - говорится в сообщении "Ростова".

Теги: Ростов Медведев
Сегодня, 10:30
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Факел»
Что же там за зарплаты в ФК Ростов, что игрок не может купить квартиру в Ростове?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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