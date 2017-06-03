Вратарь "Ростова" Никита Медведев сыграл свадьбу в Ижевске (фото)

Вратарь "Ростова" Никита Медведев женился, сообщает Инстаграм клуба из Ростова-на-Дону.Рекордсмен по продолжительности "сухой" серии в завершившемся сезоне чемпионата России сыграл свадьбу в родном городе Ижевске."Вратарь Никита Медведев женился! Никита и его избранница Наталья вступили в брак в родном городе - Ижевске. От лица клуба желаем молодоженам крепкой и чистой любви", - говорится в сообщении "Ростова".