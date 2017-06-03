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Гильем Балаге: Бэйл будет на скамейке. Иско выйдет в стартовом составе

Журналист Sky Sports и AS Гильем Балаге сообщил, что полузащитник Иско начнет матч с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов в стартовом составе.

"Бэйл будет на скамейке. Иско выйдет в стартовом составе. Ключевые члены мадридской команды предпочли сыграть с четырьмя игроками в полузащите", - написал Балаге в твиттере.

Гарет Бэйл из-за травмы не выходил на поле с конца апреля, но восстановился к финалу Лиги чемпионов.
Теги: Бэйл Иско Реал Ювентус
Сегодня, 17:56
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