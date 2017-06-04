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Иско: надеюсь, подпишу новый контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

"Надеюсь, что в ближайшее время подпишу новый контракт с "Реалом". Это лучший клуб в мире. Лучшего места для игры и жизни найти просто невозможно", - цитирует Иско AS.
Теги: Иско Реал
Сегодня, 11:36
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