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"Шальке": наш украинец немного заржавел

"Шальке-04" в своем твиттере прокомментировал непопадание полузащитника команды Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Мальтой.

"Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с командой Мальты. Думаем, наш украинец немного заржавел", - было написано в сообщении немецкого клуба. Позже оно было удалено.
Теги: Шальке Коноплянка
Сегодня, 22:27
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№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Shekel,
Ваш украинец здорово окуел


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (3)

Зато как он феерил во втором тайме. Благодаря ему второй тайм не проиграли
Регистрация: 10.10.2013
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