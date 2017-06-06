"Шальке": наш украинец немного заржавел

"Шальке-04" в своем твиттере прокомментировал непопадание полузащитника команды Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с Мальтой."Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав сборной Украины на товарищеский матч с командой Мальты. Думаем, наш украинец немного заржавел", - было написано в сообщении немецкого клуба. Позже оно было удалено.