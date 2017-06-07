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Кирилл Панченко: "Динамо" способно решать большие задачи в РФПЛ тем же составом

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко ответил на вопросы о физической форме команды и перспективах бело-голубых на сезон.

"Конечно, с тем составом, что мы выиграли ФНЛ, мы способны решать большие задачи в РФПЛ. Команда сыграна, собраны хорошие мастера.

Сейчас мы отправимся на сборы, где наберём форму. Думаю, за время отпуска мы не успели растерять форму, так что оптимальные кондиции наберём быстро", – цитирует Кирилла "Чемпионат.com".
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 19:40
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№2 Написал: Skald (Сегодня, 19:51) #
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Динамо-великий клуб,но состав нужно укреплять.
Регистрация: 28.03.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:50) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Хотелось бы конечно, что бы Динамо составило в новом сезоне здоровую конкуренцию лидерам..а не боролось за место в 10-ке..Чемпионат от этого только выиграл бы...
Регистрация: 21.11.2016
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